Hallenbad Balve, Taucher: Die Stadt Balve erweitert ihr Angebot in den Herbstferien.

Erweiterte Öffnungszeiten Stadt Balve kommt Schwimmfans in Herbstferien entgegen

Balve. Die Stadt Balve macht der heimischen Schwimmszene ein attraktives Angebot. Was in den Herbstferien geplant ist.

Die Stadt Balve kommt Schwimmfans in den NRW-Herbstferien entgegen. Während der Herbstferien wird das Hallenbad für folgende Zeiten zusätzlich für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet: Montag, 2. Oktober, und Mittwoch, 4. Oktober, sowie Montag, 9. Oktober, bis Mittwoch, 11. Oktober, jeweils in der Zeit von 7.20 bis 13 Uhr. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Die Herbstferien beginnen am Montag, 2. Oktober.

