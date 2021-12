Stadtmeisterschaft 2022: Balves Kegler geben sich die Kugel

Balve. Der KC Holzspalter will die Langeweile in Balve beenden. Das beste Mittel dagegen: Kegeln. Alle Details zur Stadtmeisterschaft 2022.

Balves Kegler wollen nicht länger eine ruhige Kugel schieben. Der Kegelclub Holzspalter ist heiß auf die Stadtmeisterschaften im kommenden Jahr. Die Truppe hat die Organisation des Wettbewerbs übernommen. Die Anmeldezahlen sind bisher noch nicht so hoch wie erhofft. Deshalb wurde die Anmeldefrist bis zum 27. Dezember verlängert. Die Wettkampfserie wird, wie gewohnt, von der Westfalenpost präsentiert.

„Das Warten hat ein Ende. Die Zeiten der Einsamkeit und Langeweile sind hoffentlich weitestgehend vorbei, und nun kann sich endlich wieder den wichtigen Dingen im Leben gewidmet werden: dem Kegeln“, heißt es auf der Homepage der Ausrichter (kc-holzspalter.de). Dort sind die Teilnahmebedingungen zu finden, dort sind Anmeldungen möglich, dort werden Neuigkeiten und Ergebnisse rund um die Stadtmeisterschaft veröffentlicht.

Event-Mannschaften willkommen

Aktuell angemeldet sind rund 20 Clubs, wie Vereinssprecher Jonathan Gruschka der Westfalenpost am Freitagmittag sagte, in erster Linie Herrenteams. Bei gemischten Clubs und Damenmannschaften gibt es noch Luft nach oben. „Wir hoffen noch auf einige Anmeldungen bestehender Clubs, wollen aber auch zeitgleich neue Clubs ermutigen sich anzumelden – sei es auch nur für die Kegelstadtmeisterschaften“, fügte Jonathan Gruschka hinzu. „In unserem persönlichem Umfeld haben wir schon viele Gruppen heiß gemacht und erwarten noch Zusagen.“ Er kann sich durchaus vorstellen, dass Vereine oder Löschgruppen Event-Mannschaften zusammenstellen, die nur für diesen Wettkampf zusammenkommen.

Die Holzspalter haben die Traditionsveranstaltung vom KC Komafackel übernommen. Der Club hatte die Stadtmeisterschaften anlässlich seines zehnjährigen Bestehen im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 übernommen. Im nächsten Jahr steht die 56. Kegelstadtmeisterschaft; sie soll möglichst an die alten Zeiten anknüpfen.

Richteten die Stadtmeisterschaften 2019 aus: Tim, Julian, Kevin, Stefan und Marius vom KC Komafackel (von links) Foto: Sven Paul / WP

Wer, bitte, sind die Holzspalter? Die Truppe besteht aus 14 Freunden. Sie stammen aus der Jugend der SG Balve/Garbeck. Vor zwei Jahren haben sie erstmalig an der Meisterschaft teilgenommen. Dabei haben sie eine besondere Trophäe abgeräumt: das sogenannte Jammerholz. Die Holzspalter belegten in der Mannschaftswertung den letzten Platz. Die Jungs haben aber so viel Spaß an der rollenden Kugel, dass sie kurzerhand die Organisation des Wettbewerbs übernommen haben.

Inzwischen laufen die Vorbereitungen. Jonathan Gruschka hofft darauf, dass sich das Infektionsgeschehen bis zum Start der Stadtmeisterschaften so entspannt hat, dass es am 7. Januar auf den Kegelbahnen im Stadtgebiet losgehen kann. Bis zum 20. März sollen die Siegerinnen und Sieger feststehen.

Die Keglerparty soll am Samstag, 2. April, in der Langenholthauser Schützenhalle stattfinden. Hier soll, wie vor zwei Jahren, der Fokus auf die Party gelegt werden. Jakob Wülle: „Es wird keine große Zeremonie werden, denn wir wollen feiern und Spaß haben.“ Gespannt ist er, wer dann das „Jammerholz“ als letztplatzierter Kegelclub in der Herrenwertung überreicht bekommt: „Dann allerdings von uns.“

Trophäen in Langenholthausen

Die Stadtmeister werden im kommenden Jahr in der Langenholthauser Schützenhalle. Der Termin steht bereits. Es ist, wenn sich die Corona-Lage entspannt, der 2. April. Die Westfalenpost wird die Trophäen, wie in früheren Jahren, an die Siegerinnen und Sieger überreichen.

