Stadtradel-Star Siggi Mertens: Wofür ihn Balver lieben

Balve/Mellen. „Siggi“ Mertens ist Balves neuer „Stadtradel“-Star. Es gibt viele Gründe dafür, dass der Mellener im Stadtgebiet so beliebt ist.

Lange machten die beiden Touristikprofis Anna Schulte und Mailin Hachenberg ein Geheimnis daraus, wer das neue Gesicht des Balver „Stadtradelns“ wird. Es ist es raus: Kein Geringerer als SGV-Mountainbiker Siegfried Mertens übernimmt für die diesjährige Aktion die repräsentative Aufgabe, um eine möglichst große Teilnehmerschar zu werben.

Stadtradeln-Tour führt zur Einweihungsparty des Dorfparks Mellen: Mellens Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt, Anna Schulte und Mailin Hachenberg (Stadt Balve) sowie Sandra Horny und Simon Mai (Stadt Neuenrade, von links). Foto: jürgen overkott / WP

Keine leichte Aufgabe für Mertens, den alle „Siggi“ nennen. Er tritt die Nachfolge von Ulrike Schwartpaul und Otmar Hermanns an. Beide waren erfolgreich. Im Vorjahr war Balve sogar Kreismeister. Am Mittwochmorgen übergab Ulrike Schwartpaul symbolisch eine Luftpumpe an den Mellener, der im Stadtgebiet auch als Bastelprofi des Vereins „Hönnetal im Wandel“ bekannt ist.

Beckums Tour im Rahmen des Stadtradeln Foto: jürgen overkott / WP

Mit großer Freude blickt Ulrike Schwartpaul aufs vorige Jahr zurück: „Es war für mich ein spannendes Jahr. Es war interessant, einmal so einen Posten zu übernehmen und als Vorreiter für so eine Aktion zu stehen. Es war für mich ein Bedürfnis, an den Veranstaltungen teilzunehmen, um die Menschen zum Umdenken zu bewegen. Muss es immer sein, dass wir für alles mit dem Auto fahren. Man sollte einfach versuchen, viel mehr Wege mit dem Rad zu machen und einfach öfters das Auto stehen lassen. Meine Hoffnung in meiner Amtszeit war einfach, dass durch diese Aktion viel mehr Leute an das Radfahren ran geführt werden und nach Möglichkeit auch nach dem eigentlichen ,Stadtradeln’ bei der Sache bleiben.“

Trotz anfänglicher Skepsis gegenüber dem frühen Termin in diesem Jahr sieht Schwartpaul inzwischen Vorteile beim Start im Wonnemonat Mai: „Jetzt wird das Wetter schöner, und der Sommer steht vor der Tür. Das lädt doch förmlich zum Radeln ein.“ In den Jahren 2021 und 2022 fand der Umweltwettbewerb in Balve im August statt.

Wichtig sei ihr auch gegenseitiger Respekt im Straßenverkehr. „Alle Verkehrsteilnehmer, ob mit dem Auto, Rad, Trecker oder zu Fuß, sollten mehr Rücksicht aufeinander nehmen. Radfahrer sollten einfach mehr Rücksicht auf Fußgänger nehmen und im Umkehrschluss die Autofahrer mehr auf die Radfahrer achten.“

Stadtradeln mit Ulrike Schwartpaul und Otmar Hermanns Foto: jürgen overkott / WP

Siggi Mertens: „Mir persönlich fehlt eine bessere Infrastruktur für Radfahrer. Es freut mich, dass jetzt mit den neuen Radwegen von Mellen und Langenholthausen in Richtung Sorpe dagegen etwas gemacht wurde, sehe aber, dass es vor allem für Eltern mit Kindern oft ein Problem ist, von der Balver Hauptstraße auf diese Radwege sicher zu gelangen. Ich sehe noch viel Potenzial bei dem Ausbau der Radwege. Ein großer Wunsch von mir ist der Bau des von vielen gewünschten Radweg durch das Hönnetal.“

Engagement für Flüchtlingshilfe

Siggi Mertens ist nicht nur der neue Stadtradelstar, sondern seit Jahren aktiv in der Balver Flüchtlingshilfe aktiv.„Da bin ich von Anfang an mit dabei. Ich suche gerade jetzt alte Fahrräder aus der Bevölkerung, welche ich für unsere Flüchtlinge ehrenamtlich wieder einsatzbereit machen kann. Da besteht eine sehr große Nachfrage. Ich freue mich da über jede Spende von Rädern und Ersatzteilen, um diesen Menschen etwas Mobilität zu geben. Ich habe bis jetzt etwa 300 Fahrräder wieder zum Einsatz gebracht und bin über jedes gespendetes Rad froh.“

