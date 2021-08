Balve startet das erste Stadtradeln am Innenstadtbüro.

UMWELT-WETTBEWERB Stadtradeln in Balve: App wird runderneuert

Balve. Das Stadtradeln in Balve ist gut angelaufen. Probleme aber gibt es mit der App. Wie Nutzer das Problem lösen können.

Die App fürs Stadradelns wird nach Bekanntwerden von technischen Problemen runderneuert. Das teilte Anna Schulte mit; sie ist bei der Stadt Balve für das Projekt zuständig.

„Tatsächlich besteht seit dem Update der App am vergangenen Freitag das Problem, dass Nutzer immer wieder aus der Anwendung ,geworfen’ werden und sich neu einloggen müssen. In der Zeit findet dann keine Aufzeichnung mehr statt“, hieß es. Das Klima-Bündnis arbeite an einer Fehlerlösung.

Vorerst rät das Innenstadt App-Benutzern:

Update auf die aktuellste Version;

die Standortfreigabe muss dauerhaft aktiviert sein; gerade bei asiatischen Handymodellen gibt es dahingehend schon mal Probleme;

Email an: info@stadtradeln.de.

Anna Schulte: „Es besteht aber auch die Möglichkeit, die gefahrenen Strecken direkt auf der www.stadtradeln.de einzutragen. Dafür geht man auf den Reiter ,Mein Stadtradeln’ – loggt sich mit den Zugangsdaten ein –weiter zu ,Mein Km-Buch’ und kann dort direkt die geradelten Kilometer eintragen.“

Am Donnerstag, 26. August, 14 bis 17 Uhr, bietet der Verein „Hönnetal im Wandel“ im Rahmen der Stadtradelaktion eine Reparaturwerkstatt an – vorm Tourismusbüro an der Alten Gerichtsstraße.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve