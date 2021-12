Stadtradeln: Balves Bürgermeister ehrt Kilometerfresser

Balve. Das Stadtradeln war für Balve ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg war der Umwelt-Wettbewerb auch für zwei Hobbysportler.

Bürgermeister Hubertus Mühling hat die Meister des „Stadtradelns“ geehrt. Mit insgesamt 1.403 Kilometern ist Hubertus Teipel im offenen Team Balve in der Kategorie über 18 Jahren Stadtmeister geworden, während sich Moritz Relke im „Team Hönnevital“ in der Kategorie unter 18 Jahren mit insgesamt 58 Kilometern den Titel des Stadtmeisters sicherte.

Die Stadt Balve lobte diesen Preis zum ersten Mal im Rahmen des Wettbewerbs „Stadtradeln 2021“ für mehr Radfahrförderung, Klimaschutz und Lebensqualität aus. Mühling freut sich über die erradelten Kilometer der beiden Stadtmeister: „Diese Kilometerzahl entspricht zusammengefasst ungefähr einer Strecke von Balve nach Barcelona.“ Die Auszeichnung „Stadtradel-Stadtmeister“ beinhaltet eine Urkunde, einen Pokal und Balver Gutscheine im Wert von 50 Euro.

Beckumer Team Kreismeister

In diesem Sommer hat die Stadt Balve gemeinsam mit elf Kommunen des Märkischen Kreises im Zeitraum vom 18. August bis zum 7. September an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen. In dieser Zeit haben 277 aktive Radelnde in 26 Teams kräftig in die Pedale getreten. Sie sind zusammen 73.947 Kilometer (km) gefahren. Kreissieger in der Mannschaftswertung wurden die „Beckumer Biker“ (20.821 km) vor dem ADFC Menden (18.363 km) und „Dead Pedals Society“ aus Iserlohn (15.698 km). An dem Umwelt-Wettbewerb haben sich auch WP-Redakteur Jürgen Overkott und WP-Mitarbeiter Sven Paul beteiligt. Damit haben die Teilnehmer insgesamt elf Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) eingespart. Das Gas gilt in allzu großer Luftkonzentration als Treiber des Klimawandels.

