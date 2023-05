Stadtradeln: Siggi Mertens vorne weg, und ein Team dreht auf

Balve. Das Stadtradeln in Balve geht weiter. Zum Auftakt des Umweltwettbewerbs hat ein Team schon wieder deutliche Akzente gesetzt.

Bei der Tour de France läutet eine Glocke traditionell die Schlussrunde bei der letzten Etappe auf dem Champs Élysées in Paris ein. In Balve läutete die Glocke im Volksbank-Gebäude den Auftakt des Stadtradelns ein. Balve ist das dritte Mal dabei. 2022 wurde die Stadt Kreismeister. Kein Wunder, dass die Erwartungen groß sind.

Stadtradeln-Tour führt zur Einweihungsparty des Dorfparks Mellen: Mellens Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt, Anna Schulte und Mailin Hachenberg (Stadt Balve) sowie Sandra Horny und Simon Mai (Stadt Neuenrade, von links). Foto: jürgen overkott / WP

Der Andrang beim Stadtradelzelt vorm kommunalen Innenstadtbüro ist am Montagmorgen um zehn Uhr indes klein. Die Organisatoren sind vor Ort, natürlich: Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters ist da. Michael Bathe ist bekennender Radler, auch jenseits des bundesweiten Umweltwettbewerbs kurbelt er fleißíg. Jüngst klingelte er einen neuen Service der Stadt Balve an: Stadtführung per Rikscha. Die Malteser haben sich das feuerrote Spielmobil bauen lassen. Damit wird eine Fahrt durch Balves Stadtgeschichte zum Event.

Beckums Tour im Rahmen des Stadtradeln Foto: jürgen overkott / WP

Das Stadtradeln ist allerdings auch mit Vor- und Nachbereitung verbunden. Anna Schulte und Mailin Hachenberg vom Innenstadtbüro kümmern sich drum. Zur Vorbereitung gehört auch Nervennahrung; sie steht im kleinen Pavillon in der Alten Gerichtsstraße bereit.

Bereit steht zudem Tomislav Majic. Die Sparkasse fördert ein weiteres Mal die Volks-Bewegung – ebenso die Veltins-Brauerei. Sie hat aber keinen Gesandten geschickt.

Noch aber sind die Temperaturen beim Fahren nicht so hoch, dass Teilnehmer wie Stadradel-Star Siegfried Mertens – im Alltag durchweg als „Siggi“ bekannt – beim Fahren immer wieder zur Trinkflasche greifen würden. Allerdings ist das Wetter bereits morgens angenehm, Sonne und Wolken wechseln sich ab, nur selten tröpfelt es.

Erstmalig im Mai

Das Stadtradeln findet in diesem Jahr erstmalig im Mai statt. Bisher drehte Balve im Spätsommer das große Rad. Vorteil des neuen Termins: Die Tage sind derzeit schon sehr lang – Tendenz weiter steigend.

Steigend ist zudem die Zahl der Teilnehmenden. Bis Montagmorgen sind es 347, wie Michael Bathe mitteilt. Nachmeldungen sind noch möglich – via Homepage stadtradeln.de/balve. Der Internet-Auftritt ist eine Fundgrube für Zahlen-Fanatiker. Bis 14 Uhr sind 31 Teams gemeldet. Die Stadtverwaltung geht ebenso an den Start wie die Westfalenpost, Vereine wie SGV Balve und SG Balve/Garbeck bewegen ihre Tretmühlen. Anna Schulte und Mailin Hachenberg fahren ebenfalls im Rathaus – im Offenen Team.

Der Vorjahressieg des Beckumer Biker verpflichtet, und die Truppe um Saskia Runig kommt ihrer Selbstverpflichtung nach. Bereits am Montagmittag haben elf Aktive insgesamt 177 Kilometer heruntergeschrubbt. Und das ist – wie zu vermuten – nur der Anfang. Immerhin ist das Fahrerfeld aus Beckum 107 Personen stark. „Sie haben inzwischen schon eine Untergruppe“, weiß Malin Hachenberg. Die Volk-ringhauserin hat ihr Ohr dicht an Beckum: „Da gibt es die Beckumer Biker und die Youngsters.“

Beckums Tour im Rahmen des Stadtradeln: Ulrike Schwartpaul war Stadrradel-Star. Foto: jürgen overkott / WP

Was als Prävention von Krankenkassen erscheinen könnte, ist in Wirklichkeit Politik mit Spaßfaktor. Es geht den Leuten hinter dem Wettbewerb darum, die heimischen Straßen von Autoverkehr zu entlasten. Seit Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid sind die Verkehrsprobleme im Hönnetal spürbarer denn je. Daran hat auch die Sprengung der Rahmede-Talbrücke am Sonntag nichts geändert. Doch wie sieht’s mit dem Bedingungen für Radler im Hönnetal aus? Besser, als mancher glaubt, findet Balves erster Stadtradel-Star Otmar Hermanns. Er bezieht Wald- und Wirtschaftswege ausdrücklich in die Bewertung ein. Und wenn das Material den Marterstrecken Tribut zollen muss?

Dann steht „Siggi“ Mertens bereit. Er gilt als begnadeter Schrauber.

SELFIE-POINT BALVER HÖHLE

Im Rahmen des Stadtradelns 2023 findet in Balve eine besondere Aktion statt: der Selfiepunkt an der Balver Höhle. An diesem markanten Punkt haben alle Teilnehmer der Aktion die Möglichkeit, ein Selfie von sich und ihrem Fahrrad unter dem Hashtag #stadtradelnbalve auf Instagram zu teilen oder direkt an das Innenstadtbüro (innenstadtbuero@balve.de) zu senden. Tolle Preise winken. Die Gewinner werden im Rahmen der Stadtradel-Siegerehrung am 2. Juni bekanntgegeben und mit Balver Gutscheinen und frischem Veltins belohnt.

