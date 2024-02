Stadtradeln: Trikot macht Teilnahme noch attraktiver

Balve Die Stadt Balve macht das „Stadtradeln“ im Frühjahr zum Hingucker. Was bisher geplant ist.

Mit „großer Vorfreude“ kündigt die Stadt Balve eine weitere Ausgabe des Stadtradelns an. Es fiudet vom 20. Mai bis zum 9. Juni statt. Die Initiative motiviert die Bürgerinnen und Bürger, das Auto stehen zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu nutzen. Erklärtes Ziel ist es, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und das Bewusstsein für nachhaltige Mobilität zu schärfen.

Ab April sind Anmeldungen für das Stadtradeln möglich. Die Stadt Balve lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner ein, teilzunehmen und so viele Kilometer wie möglich zu erradeln. Die Teilnahme ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Teams möglich. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Gemeinschaftsgeist und Förderung gesunder, umweltfreundlicher Fortbewegung.

Neu in diesem Jahr: Stadtradel-Trikots

Eine besondere Neuerung ist die Einführung des Stadtradel-Trikots. Teilnehmende können für 30 Euro ein Trikot erwerben, um ihre Unterstützung für die Aktion sichtbar zu machen. Auf Initiative einer engagierten Stadtradlerin aus Balve besteht zusätzlich die Möglichkeit, das Trikot gegen einen Aufpreis von fünf Euro zu personalisieren. Mustertrikots sind im Innenstadtbüro der Stadt Balve zu besichtigen.

Balver Unternehmen „Fünfachtachtnullzwei“ sponsort

Für Bestellungen und weitere Informationen steht Sonja Hesse von „Fünfachtachtnullzwei“ als Ansprechpartnerin zur Verfügung: handmadebymicha@web.de, 02375-1858 oder 0152-31818983.

Stadt Balve und Stadtradeln-Team freuen sich auf eine erfolgreiche Teilnahme.

Diese Aktion wird durch das Engagement unserer Sponsoren ermöglicht.“ Anna Schulte, Stadt Balve

Nur in diesem Jahr gibt es zur Einführung der Stadtradel-Trikots eine besondere Anerkennung für treue Stadtradler. Teams, die seit mindestens einem Jahr am Stadtradeln teilnehmen und insgesamt mindestens 100 km zurückgelegt haben, erhalten für ihren Team-Kapitän ein kostenloses Stadtradel-Trikot mit Team-Namen. „Diese Aktion wird durch das Engagement unserer Sponsoren ermöglicht. Ein herzlichstes Dankeschön geht an die Veltins-Brauerei und an die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis“, erklärte Anna Schulte. Sie ist bei der Stadt Balve für das Innenstadtbüro und das Stadtradeln veranwortlich.

Nach der Anmeldung im April wird sich das Team des Innenstadtbüros der Stadt Balve mit den Team-Kapitänen in Verbindung setzen, um die Stadtradel-Team-Trikots zu bestellen. Das garantiert, dass die Shirts zum Start des Stadtradelns am 20. Mai da sind.

„Stadtradeln“ Balve: Die Siegerehrung beginnt, Rathaus-Vize Michael Bathe rollt vor. So war‘s im Vorjahr. Foto: jürgen overkott / WP

Im Vorjahr mobilisierte Balve 366 Teilnehmende, darunter drei Ratsmitglieder. Sie schrammten knapp an der 100.000-Kilometer-Marke vorbei. Das erfolgreichste Team auf Stadtebene waren Beckums Biker. 112 Frauen und Männer schruppten knapp 33.000 Kilometer herunter.

