Stadtverbandstag der Wehr Balve: Alles andere als Routine

Stadtverbandstag der Balver Feuerwehr: In Garbeck ist es richtig voll.

Garbeck/Washington. Ehrungen, Beförderungen, zwei top-moderne Einsatzfahrzeuge. Dafür fliegt heimische Bundestagsabgeordnete nach Garbeck.

Sie hat in den USA für „Made in Sauerland“ geworben, von heimlichen Weltmeistern aus der heimischen Region gesprochen. Und dann ist die heimische Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk (SPD) von Washington, D.C., gewissermaßen direkt nach Garbeck gejettet, zum Stadtverbandstag der Feuerwehr Balve. Die Frau setzt Prioritäten.

Stadtverbandstag der Balver Feuerwehr: Der Musikzug Langenholthausen gestaltet den Freiluftgottesdienst auf dem Hof von Bernward Lösse. Foto: Sven Paul / WP

Tatsächlich ging es in Garbeck um weit mehr als die gewohnten Feuerwehr-Rituale. Denn beim Stadtverbandstag stellte die Feuerwehr zwei neue Fahrzeuge vor. Sie stehen für den neuesten Stand der Technik. Die Botschaft: Die Freiwillige Feuerwehr mag ehrenamtlich organisiert sein – ihre Arbeit jedoch ist professionell.

Dechant Andreas Schulte segnet die beiden neuen Einsatzfahrzeuge. Foto: Sven Paul / WP

Der Stadtverbandstag – er begann nachmittags an der Schützenhalle. Gemeinsam ging’s zum Ehrenmal. Die Einsatzkräfte gedachten verstorbener Mitglieder. Anschließend versammelten sie sich auf dem Jungferngut von Bernward Lösse zu einem gut besuchten ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel, zelebriert von Dechant Andreas Schulte und dem evangelischen Gemeindepädagogen Sven Körber. Beide betonten die Bedeutung der Wehr und ihres Engagements. Zum Schluss segnete Dechant Schulte die beiden Einsatzfahrzeuge.

Dank an Christopher Biehs

Der Musikzug der Löschgruppe Langenholthausen begleitete die Wehr volltönend auf ihrem Weg zur Schützenhalle. Die Feuerwehr verpflegte die Gästeschar. Sie wurde anschließend von Wehr-Chef Frank Busche begrüßt, darunter Bürgermeister Hubertus Mühling, Vertreter aus der Kommunalpolitik und nicht zuletzt Ortsvorsteher Christoph Haarmann. Frank Busche hob in seinem Jahresbericht die gute Zusammenarbeit mit seinem neuen Stellvertreter Christopher Biehs und dessen Vorgänger Oliver Prior hervor. 318 Mal rückten die Einsatzkräfte im Berichtszeitraum aus. Mehr als 100 Mal wurde die Spezialeinheit First Responder gerufen, die am Unfallort Erste Hilfe leistet – seit dem Frühjahr mit einem geländegängigem Fahrzeug.

3000 Übungsstunden kamen bei Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte zusammen. Ein Grundlehrgang wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Menden absolviert. 19 Kameradinnen und Kameraden nahmen an verschiedenen Modulen teil. 25 Einsatzkräfte waren bei der Kreisausbildung, 18 bildeten sich beim Institut der Feuerwehr fort.

Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk (hinter Bürgermeister Hubertus Mühling) war auch untern den Gästen. Foto: Sven Paul / WP

Ernennungen und Beförderungen standen ebenfalls an. Marius Kolossa wurde zum Brandmeister befördert, ebenfalls Markus Buchgeister. Oberbrandmeister sind ab sofort Matthias Ickler und Jan Schwartpaul. Hauptbrandmeister darf sich ab sofort Michael Schmale nennen, Ron Bender ist nun Brandinspektor.

Das Ehrenabzeichen in Silber erhielten Christopher Biehs, Patrick Schäfer, Udo Loyen und Holger Timmermann. Anerkennung für 35-jährige Feuerwehr-Tätigkeit in Gold gab es für Christian Boike und Hubertus Danne. Christian Boike war wegen beruflicher Verpflichtungen entschuldigt. Seine Auszeichnung wird ihm später übergeben.

Matthias Streiter wurde ebenfalls dekoriert – mit der Dirigentennadel in Gold. Er amtiert seit 25 Jahren als Dirigent. Der musikalische Leiter des Musikzuges Langenholthausen ist von der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände.

Die Erstplatzierten des Kreisleistungsnachweises am 30. Mai in Halver wurden ebenfalls gewürdigt. Die Löschgruppe Langenholthausen erreichte in der Staffelwertung der klassischen Übung den ersten Platz. Bei der Gruppenwertung Offene Wasserentnahmestelle und Vornahme von drei Rohren standen gleich drei Gruppen aus einem Balver Ortsteil. Platz 1 sicherte sich die Gruppe 3 Garbeck, gefolgt von Gruppe 1 Garbeck und Gruppe 2 Garbeck.

Ökumene: Gemeindereferent Sven Körber (links) und Dechant Andreas Schule halten erstmalig zusammen einen ökumenischen Gottesdienst. Foto: ven Paul / WP

Den Abend rundete ein geselliges Beisammensein ab. Ein besonderer Dank ging an die Garbecker Einsatzkräfte und deren Partnerinnen oder Partner für deren Organisation, Saalschmuck in der Schützenhalle und Dekoration der neuen Fahrzeuge inklusive. Die Feuerwehr erhielt außerdem Hilfe vom Schützen- sowie vom Turnverein. Der Turner sorgten für Schnittchen, und die Schützen standen am Tresen. Die Einsatzkräfte mussten nach einer mehrstündigen Veranstaltung ihren Brand löschen.

Nach dem Stadtverbandstag ist vor dem Stadtverbandstag. Das nächste Treffen der Wehr findet am 21. September 2024 in Mellen statt.

