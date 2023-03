Städtische Homepage wird aufgefrischt: Was geplant ist

Balve. Balve frischt den städtischen Internetauftritt auf. Welche Zielgruppe besonders umworben wird.

Die Stadt Balve will die kommunale Homepage balve.de auffrischen. Wie der städtische Fachbereichsleiter Michael Bathe im Ratsausschuss ESDS sagte, soll der Internetauftritt eine Kachel namens „Visit Balve“ erhalten. Sie richtet sich ausdrücklich an Touristen.

Die Seite balve.de gibt es seit Ende Mai 1999. „Das Internet wird heutzutage ganz anders wahrgenommen, und da müssen wir uns neuaufstellen“, sagte Bathe. Die überarbeitete Seite soll Ende dieses Jahres, Anfang kommenden Jahres freigeschaltet werden.

Werner Ahrens verabschiedet sich im September 2019 offiziell als Stadtführer (links). Er übergibt Material zu Balves Geschichte an Michael Bathe. Foto: Jürgen Overkott / WP

An Besucherinnen und Besucher richtet sich ein gewissermaßen analoges Angebot. In Balve soll es künftig „Erlebnisführungen“ geben. „Wir haben sie erst mal nur für Balve angedacht. Die Führungen hat früher die Heimwacht durchgeführt, mit dem Ehrenvorsitzenden Werner Ahrens. Leider ist er nicht mehr dazu in der Lage. Wir werden die Führungen jetzt von der Stadt organisieren. Ich werde mich da zur Verfügung stellen“, erklärte Bathe. Er sieht sein Engagement auch als Möglichkeit, sich im nahenden Ruhestand zu betätigen. Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters ist gebürtiger Balver, aufgewachsen in der Stadtmitte. Interesse an Stadtführung hat zudem WP-Fotograf Sven Paul angemeldet.

Ahrens, Balver-Kenner wie sonst nur wenige, hatte sich im September 2019 offiziell von seinem ehrenamtlichen Engagement zurückgezogen.

Bereits am 30. März zeigt Bathe einer Firmengruppe die schönsten Seiten der Stadt. Fortsetzung folgt.

Siggi Drees, sachkundige Bürgerin der CDU, wollte wissen, ob das Angebot nur auf Balve beschränkt sei. Bathe bejahte. Zugleich aber sagte er: „Wir wollen sehen, wie das Angebot ankommt. Und wenn es gut läuft – warum nicht?“

