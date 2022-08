Stammtisch des Festspielvereins: Wann gingen letzte Gäste?

Balve. Erster Stammtisch des Festspielvereins Balver Höhle. Gradmesser für den Erfolg ist, wann die letzten Gäste gehen. War’s spät oder schon früh?

Der Festspielverein Balver Höhle hat kurz vor dem Start des Irish Folk Festivals in der Natur-Arena einen Stammtisch ins Leben gerufen. Am Freitagabend waren Vereinsmitglieder und Interessierte ins neue Domizil Gransauer Mühle eingeladen. Wie lief der Auftakt?

Vereinsvorsitzender Lukas Koch freute sich über die Teilnahme von insgesamt 30 Personen. Die Zahl fand er mit Blick auf Schützenfest-Saison und Urlaubszeit „sehr, sehr gut“.

Eine weitere Hoffnung des Vorstandes erfüllte sich. Der Stammtisch sollte auch bisher passive Mitglieder aktivieren, sich am Vereinsleben zu beteiligen. Tatsächlich waren auch einige weniger bekannte Gesichter in der Runde zu sehen. Lukas Koch weiter: „Es waren auch Leute vom Festspielchor dabei.“

Lukas Koch ist Vorsitzender des Festspielvereins Balver Höhle. Das Irish Folk Festival liegt ihm besonders am Herzen. Foto: jürgen overkott / WP

Dazu kam eine breite Altersmischung. „Die Jüngsten waren Mitte 20, und der Älteste war Heinz Rapp mit über 70“, erzählte Lukas Koch.

Mindestens genauso wichtig wie die Teilnehmerzahl ist die Stimmung. „Alle, mit denen ich gesprochen habe, fanden: Das war ein sehr schöner Abend“, sagte Lukas Koch. „Es war eine ausgelassene Stimmung.“

Die Gäste hatten gutes Sitzfleisch. Der Abend begann um 19 Uhr. „Die letzten sind gegen halb zwei gegangen“, stellte Lukas Koch in seiner Bilanz fest.

Nach dem Erfolg der Auftaktveranstaltung soll der Stammtisch ein festes Format werden. Im Lauf sollen mehrere Termine angeboten werden. „Wir müssen uns noch überlegen, in welchem Turnus“, berichtete Lukas Koch. Zur Diskussion stand, den Treff einmal pro Monat anzubieten, zehn Mal pro Jahr, jenseits der Festspielzeit im Mai und Juni. „Dann sind wir sowieso ständig in der Höhle“, meinte Lukas Koch mit Blick auf die Inszenierungen des Vereins samt organisatorischer Arbeiten. „Da sitzt man ohnehin viel zusammen und feiert.“

Sean Reeves beim Irish Folk Balve in der Balver Höhle Foto: Sven Paul / WP

Die nächsten Feier-Tage in der Balver Höhle stehen unmittelbar bevor. Von Donnerstag 4. August, bis Samstag, 6. August, wird sie wieder zum internationalen Treffpunkt von Freunden des Irish Folk. Konzertveranstalter und Organisator Seán Reeves hat erneut Stars der Szene von der grünen Insel ins Sauerland geholt. Mit dabei sind aber auch Folkies aus Westfalen, aus Arnsberg wie aus dem Ruhrgebiet. Am kommenden langen Wochenende verwandelt sich das Umfeld der Höhle mit einer Zeltstadt wieder in ein Sauerland-Wacken.

Restkarten fürs Festival sind noch zu haben: Telefon 02375-1030.

