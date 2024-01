Standesamt: Neuer Wonnemonat und ein Balver Baby

Susanne und Stefan Fölker aus Balve waren das erste Paar, das sich im umgebauten Haus am Drostenplatz 3 hat trauen lassen. Es ist Balves neues Standesamt. Das Bürgerhaus am Platze ist inzwischen bei Hochzeitspaaren sehr beliebt.

Balve Die Statistik von Standesbeamtin Anette Meller ist eine Wundertüte. Sie steckt voller Überraschungen.

Für Balves Standesbeamtin Anette Meller ist das vorige Jahr anders verlaufen als erwartet. Nicht der Mai war der Wonnemonat der häufigsten Hochzeiten – es war ein anderer Monat. Für Freude sorgte ein echtes Balver Kind, für Verdruss hingegen der Hacker-Angriff auf die kommunale Software. Doch der Reihe nach.

„Im letzten Jahr fanden im Standesamt Balve 60 Eheschließungen statt“, schrieb Anette Meller. 21 Paare (35 Prozent) sind aus anderen Städten zum Heiraten nach Balve gereist, 46 Paare haben im Bürgerhaus am Platze Ja zueinander gesagt, und 14 Paare haben das romantische Ambiente des Wasserschlosses Wocklum für den „schönsten Tag im Leben“ vorgezogen.

Hochzeit am 22.02.2022: Yannick Hafner und seine Frau Anna. Der Koch der Antoniushütte in Eisborn Heiratete am 22.02.22. Standesbeamtin Anette Meller (rechts) weiß, das besondere Termine einen starken Reiz auf Hochszeitspaare ausüben. Foto: Sven Paul

Zu einem gemeinsamen Familiennamen haben sich 51 Ehepaare entschlossen (85 Prozent).

Beliebtester Heiratsmonat des Jahres 2023 war der Juli mit elf Eheschließungen.

Im November fanden zwei „Mondscheintrauungen“ an einem Freitagabend statt. Das Standesamt wurde dabei in blaues Licht getaucht, und inmitten von schimmernden Lichterketten konnten die Brautpaare „in einer ganz zauberhaften Umgebung“ Ja zueinander sagen. Interessenten können dieses Angebot auch in diesem Jahr gerne am 15. November um 18 oder 19.30 Uhr in Anspruch nehmen.

Sehr gefragt bei Brautpaaren sind besonders die Samstagstrautermine. 2024 können sie in Balve an diesen Terminen heiraten: 27. Januar; 24. Februar; 23. März; 27. April; 11./25. Mai; 8./22. Juni; 27. Juli; 3./17. August; 4./28. September; 26. Oktober; 23. November; 14./28. Dezember. „Hochzeitstermine dürfen gerne im Voraus für das gesamte Jahr 2024 reserviert werden“, hieß es. Bereits jetzt zeichnet sich ein beliebtes Hochzeitsdatum ab: 24. Februar `24. „Wer an diesem Tag noch in Balve heiraten möchte, sollte sich mit dem Heiratsantrag beeilen. Noch beliebter ist der 11. Mai, er ist leider bereits ausgebucht!“, hieß es.

Zudem wurde im Oktober eine Hausgeburt beurkundet. Dieses Kind hat 2023 als einziges den Geburtsort „Balve“ in seiner Geburtsurkunde vermerkt.

Der Cyber-Angriff auf den Dienstleister SIT hat ab 30. Oktober für sieben Wochen auch die Arbeit des Standesamtes Balve beeinträchtigt. Anette Meller: „Inzwischen wurden alle Beurkundungen nachgeholt und die entsprechenden Urkunden an die Beteiligten ausgehändigt.“

Terminanfragen: standesamt@balve.de; 02375-926112.

