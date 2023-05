Unwetter Starkregen: So hat’s Langenholthausen erwischt

Balve/Langenholthausen. Ein Unwetter hat Teile von Balve geflutet. Besonders traf es Langenholthausen. Der Überblick.

Der Deutsche Wetterdienst hat am frühen Montagnachmittag eine Unwetterwarnung für das Hönnetal herausgegeben. Wie sich recht bald herausstellte, bestand die amtliche Warnung zu recht. Am frühen Abend, gegen 17.30 Uhr, meldete die Feuerwehr in Langenholthausen Land unter.

Die Borke flutet Langenholthausen. Foto: Feuerwehr Balve

Einen Sturzregen hatte die Borke binnen kürzester Zeit über die Ufer treten lassen. Die Einsatzkräfte mussten schlammiges Wasser aus benachbarten Gebäuden abpumpen. Die Szene erinnerte zwischenzeitlich ans Jahrhundert-Hochwasser vom Juli 2021. Der Spuk kam schnell, und er ging schnell. Binnen kürzester Zeit waren nach Angaben des heimischen Wetterportals wetter-balve.de 25,7 Millimeter Niederschlag pro Quadratmeter heruntergerauscht. Bereits um 18.18 Uhr schien die Sonne wieder vom leicht bedeckten Himmel. Wassermassen fluteten auch andere Bereiche im Stadtgebiet. So verwandelte sich die Hönnetalstraße blitzschnell in eine Wasserstraße. Heizungsexperte Rainer Schäfer dokumentierte das Spektakel bei Facebook mit einem kurzen Video.

Ein Sommergewitter macht der Hönnetalstraße eine Wasserstraße. Foto: rainer schäfer

Bei Facebook kam unterdessen erneut eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit des Baugebietes Hönnewiesen auf. Erst kürzlich hatte die Stadt Balve Maßnahmen für besseren Hochwasserschutz in Langenholthausen vorgestellt.

