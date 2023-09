Statkraft macht künftig Wind im Beckumerfeld

Balve/Düsseldorf. Eigentümerwechsel im Beckumerfeld. Die drei Windräder gehören künftig dem Konzern Statkraft. Wer steht dahinter?

Statkraft, nach eigenen Angaben Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energien, ist neuer Eigentümer des Windparks Balve. Die Anlage besteht aus zwei Windenergieanlagen mit einer Stromerzeugungsleistung von insgesamt drei Megawatt. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Montag in Düsseldorf mit.

Windrad-Montag im Beckumer Feld im Jahr 2005 Foto: Simon, Wolfgang / WP

Der Windpark, der Ende August durch Statkraft übernommen wurde, stammt aus dem Portfolio des Bremer Unternehmens Breeze Two Energy. Er wird von der juwi GmbH betrieben. Mit dem Kauf der Anlagen führt das norwegische Staatsunternehmen Statkraft nach eigenen Angaben „alle bestehenden Verträge mit Grundstückseigentümern, Wartungsunternehmen, Betriebsführern sowie anderen Dienstleistern fort und erfüllt alle vertraglichen Verpflichtungen“.

Statkraft biete Gemeinden mit Windkraftanlagen des Unternehmens „eine Beteiligung an den Erträgen“ an. Die freiwillige Kommunalabgabe in Höhe von bis zu 0,2 Cent/kWh leiste Statkraft deutschlandweit für Bestandsparks in der EEG-Laufzeit sowie für Neubauprojekte ab Vertragsabschluss. Davon können nach Unternehmensangaben Gemeinden profitieren, die sich im Umkreis von 2,5 Kilometern rund um die von Statkraft betriebenen Windkraftanlagen befinden. Die Gemeinde könne über diese Einnahmen „frei verfügen“ – etwa für Infrastrukturprojekte oder den Ausbau von Kitas und Schulen. „Die Energiewende wird vor Ort in und mit den Gemeinden gestaltet. Umso wichtiger ist es, sie partnerschaftlich und fair an dieser Entwicklung zu beteiligen. Mit unserer freiwilligen Kommunalabgabe möchten wir einen Beitrag dazu leisten“, wird Martin Vollnhals zitiert. Er ist Leiter der Geschäftsentwicklung bei Statkraft.

Die Windenergieanlagen im Windpark Balve sind bereits seit 2005 in Betrieb. Nach Ende der Lebenszeit der Anlagen plant Statkraft den Windstandort nach Möglichkeit zu erneuern. Beim sogenannten Repowering werden alte Anlagen durch leistungsfähigere, moderne Turbinen ersetzt.

Die Übernahme des Windparks Balve ist Teil einer Akquisition von deutschlandweit 35 Bestandswindparks des Unternehmens Breeze Two Energy. Insgesamt erwirbt Statkraft 165 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 310 Megawatt (MW). Statkraft verdoppelt seine Windkraftkapazität in Deutschland auf 614 MW und rückt damit in die Riege der zehn größten Onshore-Windparkbetreiber Deutschlands auf.

Statkraft ist nach eigenen Angaben international führend in Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energie. Der Konzern erzeugt Strom aus Wasser, Wind, Sonne und Gas, liefert Fernwärme und ist weltweit ein bedeutender Akteur im Energiehandel. Statkraft beschäftigt über 5.700 Mitarbeitende in 21 Ländern.

Eine Projektleiterin des Unternehmens juwi hatte dem Ratausschuss USB vor einem Jahr ein Konzept zur Erneuerung der Windenergieanlage vorgestellt. Drei bestehende Windenergieanlagen mit einer Nabenhöhe von jeweils 61 Metern und einer Gesamtleistung von 3,0 Megawatt sollen demnach durch drei neue Windräder ersetzt werden – mit Nabenhöhen von 170 bis 180 Metern. Die neue Generation der Windmühlen soll etwa 50 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen. Das Unternehmen will 1000 Meter Abstand zu Siedlungen und 500 Meter zu Außenbebauungen einhalten. Angedachter Baustart ist das Jahr 2029.

