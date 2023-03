Steht Kfd Mellen vor der Auflösung?

Mellen. Schwere Zeiten für die Kfd Mellen. Womöglich muss die Frauengemeinschaft aufgelöst werden. Das ist der Grund.

Steht die Katholische Frauengemeinschaft St. Barbara Mellen vor dem Aus? Während der Generalversammlung konnten wichtige Vorstandsämter nicht mehr besetzt werden. Marianne Hoffmann, bisher stellvertretende Vorsitzende, und Helga Rath, bisher Schriftführerin, standen zur Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Trotz Bemühungen im Vorfeld und während der Versammlung wurden keine Nachfolgerinnen gefunden. Auch Präses Pastor Naton konnte mit seinem Appell im Saal ausrichten.

Die bevorstehende Beitragserhöhung des Dachverbandes von zehn Euro pro Jahr wollten die meisten auch nicht mittragen, und so plädierte man für die Auflösung der Ortsgruppe. Das Prozedere hierfür ist vom Diözesanverband genau geregelt. Die anwesenden 30 Mitglieder beauftragten Helga Rath, sich darum zu kümmern, um keinen Formfehler zu begehen. In einer außerordentlichen Generalversammlung am 28. Juni soll die Auflösung beschlossen werden, falls sich bis dahin niemand für beide Vorstandsämter finden sollte.

Erfreuliches gab es dagegen im gemütlichen Teil der Versammlung. Mit Snacks und Getränken der 70-er verwöhnten Andrea Drees und Wilma Cordes die Frauen. Sie konnten sich an Toast Hawaii, Schinkenröllchen, Käsespießen und mehr laben, dazu Pfirsichbowle. Das genossen auch Roswitha Krippendorf, Mechthild Krippendorf und Helga Schierhoff, die für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Ebenfalls 60 Jahre dabei sind Änne Franke und Marita Antoni, die nicht teilnehmen konnten. Den beiden ausscheidenden Vorständlerinnen wurde für ihre langjährige vorbildliche Tätigkeit mit einem Präsent gedankt. Marianne Hoffmann war 25 Jahre Mitarbeiterin und seit 2005 stellvertretende Vorsitzende. Helga Rath war 53 Jahre lang Schriftführerin.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve