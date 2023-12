Steinbruch-Vertiefung: MdL Eggers für „sorgfältige Abwägung“

Ortstermin in Eisborn: MdL Matthias Eggers (CDU. Mitte) mit Lhoist-Werksleiter Stefan Flügge (links) und Steinbruchchef Henning Prisett

Balve/Menden Lhoist-Werksleiter Flügge wirbt um Unterstützung für klimafreundliche Kalk-Produktion. Sie sei an Bedingungen geknüpft.

Der heimische CDU-Landtagsabgordnete Matthias Eggers hat sich beim Kalk-Hersteller Lhoist vor Ort über die geplante Steinbruch-Vertiefung in Eisborn informiert. Das teilte Unternehmenssprecher Mario Burda mit.

Eggers hat seinen Standpunkt bereits im Vorfeld auf Anfrage der Westfalenpost formuliert. Im Gespräch mit Werksleiter Stefan Flügge wiederholte er sie: „Für das Kalkwerk Hönnetal ist der Kalkstein die Geschäftsgrundlage. Daher verstehe ich gut, wenn Lhoist hier Planungssicherheit für die Zukunft anstrebt. Gerade vor dem Hintergrund der Klimaschutz-Ambitionen des Unternehmens. Gleichzeitig sind unsere Genehmigungsverfahren in Deutschland sehr streng. Die zuständigen Behörden prüfen genau und wägen die Belange aller Beteiligten sorgfältig ab.“

Werksleiter Stefan Flügge und Steinbruchchef Henning Prisett erläuterten die Pläne im Steinbruch. Bis in die 90er Jahre wurde demnach der Steinbruch bereits im nordwestlichen Teil um 80 Meter vertieft. Dieser Teil des Steinbruchs ist mit Grundwasser gefüllt und als „Blaue Lagune“ bekannt. Im südlichen Teil des Steinbruchs ist bereits eine Vertiefung um 60 Meter genehmigt und im Abbau. Die ergänzend beantragte Vertiefung sei, so Prisett, aus bergmännischer Sicht konsequent: Der Gesetzgeber sehe vor, dass Rohstoffvorkommen „bestmöglich ausgeschöpft“ werden sollen.

Lhoist-Plan zur Vertiefung des Steinbruchs bei Eisborn Foto: Lhoist/Screenshot: Jürgen Overkott / Balve

Flügge: „Wir arbeiten bereits an Plänen zur Dekarbonisierung des Werkes Hönnetal, um eine möglichst CO 2 -freie Produktion aufzubauen und so eine zukunftsfähige Versorgung der heimischen Industrie und Wirtschaft mit klimafreundlichem Kalk zu verwirklichen. Dafür sind wir auf Planungssicherheit angewiesen.“ Flügge verwies auf hohe Investitionskosten, die sich letztlich rechnen müssten.

Blaue Lagune: Werkschef Stefan Flügge und Ex-Steinbruchleiter Bernd Langenhorst Foto: Arne Poll / Westfalenpost

