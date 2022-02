GEMEINDE ST. BLASIUS Sternsingen in der Fastenzeit: Wer will in Balve mitmachen?

Balve. In Balve und in Langenholthausen findet das Sternsingen corona-bedingt erst am 26. März statt. Die Organisatoren suchen noch teilnehmende Kinder.

Vor Weihnachten waren sich die Hauptamtlichen der Gemeinde St. Blasius Balve in einem Punkt klar, was nach Weihnachten passieren würde. Das Sternsingen in Balve wurde bereits am 22. Dezember abgesagt. Der Grund für die Entscheidung war nahe liegend. Die Delta-Welle des Corona-Virus’ ging damals nahtlos in die Omikron-Welle über. Lediglich zwei Gemeinden trauten sich, Kaspar, Melchior und Balthasar von Haustür zu Haustür ziehen zu lassen: Mellen und Eisborn. In der Rückschau zeigt sich: Die Vorsicht der Verantwortlichen war berechtigt. Doch mittlerweile sehen sie nach vorn.

Die traditionelle Sternsingeraktion fällt – Ironie der Corona-Geschichte im Hönnetal – in diesem Jahr mitten in die Fastenzeit. In der Gemeinde St. Blasius Balve ziehen die Kinder, die, wie gewohnt, an die Heiligen Drei Könige erinnern, am Samstag, 26. März, durchs Gebiet des Kernortes. „Übrigens, auch in Langenholthausen werden die Sternsinger an diesem Tag von Haus zu Haus ziehen“, fügte der Balver Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen hinzu. Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren.

Das erste Vorbereitungstreffen der Kinder und Jugendlichen, die sich beteiligen wollen, findet am Samstag, 5. März um 10 Uhr im neuen Pfarrheim statt: Das ist – nebenbei erwähnt – die inoffizielle Eröffnung des lang ersehnten Gemeinde-Domizils neben dem alten Küsterhaus. „Es wäre schön, wenn sich viele Kinder daran beteiligen würden“, erklärte Pastor Christian Naton. Er leitet das Organisationsteam. Pastor Naton verwies auf die lange Tradition der kirchlichen Wohltätigkeitsaktion: „Schließlich ist die Sternsinger-Aktion das größte Kinderhilfsprojekt weltweit mit einer langen Tradition, auch in Balve.“ Wer darf daran teilnehmen?

Noch einmal Pastor Naton: „Alle Kinder, die acht Jahre oder älter sind, können bei der Sternsingeraktion mitmachen.“

Die Kinder und Jugendlichen sammeln nicht nur für Gleichaltrige in Not – sie selbst werden auch ium Erfahrungen reicher. Das Sternsingen sei „immer auch ein schönes Gemeinschaftserlebnis für die Kinder, besonders wichtig gerade jetzt nach den pandemiebedingten Einschränkungen“, merkte Pastor Naton an.

Behördliche Auflagen gelockert

Inzwischen sehen er und sein Team der Aktion mit Optimismus entgegen. Was stimmt sie so froh? Pastor Naton: „Die Inzidenzen fallen und viele behördliche Auflagen werden nach und nach aufgehoben, sodass wir zuversichtlich auf den 26. März schauen können.“

Um besser planen zu können, wäre eine kurze Anmeldung per E-Mail an naton@pv.balve-hoennetal.de wünschenswert. Für Rückfragen steht Kirchenvorstand Ludger Terbüggen (Telefon 0173-6525260) zur Verfügung.

