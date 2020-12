Sternsinger 2021: Das ändert sich in Balve

So war’s in diesem Januar (da war Corona noch kein Thema): Lotta (unten links), Joel (mit Stern in der Hand), Jule (rechts oben) und Lisa (rechts unten) ziehen als Sternsinger in Beckum von Haus zu Haus.

Balve. Die Sternsinger machen auch im Corona-Winter weiter. Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal präsentiert eine pfiffige Lösung.

Die für Samstag, 9. Januar 2021, geplante Sternsinger-Aktion in Balve soll trotz Corona-Pandemie stattfinden – allerdings in anderer Form. Das ist das Ergebnis einer Besprechung des Organisationsteams um Pastor Christian Naton, wie Ludger Terbrüggen vom Kirchenvorstand der Katholischen Kirchengemeinde St. Blasius am Mittwoch mitteilte.

Kreativ-Abteilung des Pastoralverbundes: Balver Pastor Christian Naton gibt – nicht nur – Film-Tipps. Foto: jürgen overkott / WP

Unter dem Eindruck der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie habe zur Diskussion gestanden, das traditionelle Singen der Heiligen drei Könige, ähnlich wie den St. Martins-Umzug, ganz abzusagen. „Das war jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Alternative“, betont Jörg Platte vom OrgaTeam.

Zu Beginn des kommenden Jahres soll wieder der Segen „Christus Mansionem Benedicat“ (Christus segne dieses Haus) durch die Straßen von Balve getragen werden, aber in diesem Jahr werden die Kinder nicht, wie sonst, von Haus zu Haus gehen und an den Türen schellen. „Stattdessen planen wir verschiedene Aktionen, um die mehr als 100-jährige Tradition des Dreikönigssingen 2021 nicht sterben zu lassen“, so Pastor Christian Naton. So sei geplant, einen Kurzfilm mit Sternsingern vor der Krippe aufzunehmen, sodass es möglich sei, die Heiligen drei Könige online zu sich ins Haus zu holen. Ludger Terbrüggen: „Dieser Film wird unmittelbar nach dem Aufstellen der Krippe kurz vor Weihnachten gedreht und wird dann online gestellt.„ Uns ist bewusst, dass viele, vor allem ältere Menschen keinen Zugang zu sozialen Medien haben, so dass wir in Ergänzung dazu auch ein Rundschreiben mit einem Foto der Sternsinger und dem Aufkleber ,21* C+M+B+ 21’ an alle katholischen Haushalte in Balve versenden wollen.“

Ihnen liegt viel an der Auferhaltung lebendiger Tradition: links nach rechts: Bruno Köck, Jürgen Känzler, Pfarrer Andreas Schulte, Ludger Terbrüggen (alle Kirchenvorstand St. Blasius) Foto: Alexander Lück / WP

Im Film wie in dem Rundschreiben wird demnach vor allem auch auf den caritativen Zweck der Aktion hingewiesen. „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ lautet das Motto der Sternsinger im kommenden Jahr. Zusätzlich werden in Balver Geschäften kleine Spendendosen aufgestellt. Darüber hinaus werden die Sternsinger am Freitag, 8. Januar, Samstag, 9. Januar, und Sonntag, 10. Januar, an den heiligen Messen teilnehmen und das traditionelle Lied singen. Pastor Naton: „Wir hoffen, dass wir trotz Corona-Einschränkungen mit diesem Mix aus verschiedenen Angeboten das Dreikönigssingen 2021 erfolgreich durchführen können und damit gerade in diesen Zeiten den Menschen den Segen als Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts übermitteln.“

