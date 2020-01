Sternsinger in Balve: Großer Einsatz für Kinder in Not

Sie kommen aus dem Morgenland. Das gesamte Wochenende waren in Balve und seinen Ortsteilen die Sternsinger unterwegs, um den Segen für das neue Jahr zu bringen. In Garbeck ziehen die drei Könige Montag erst, passend zum Patronatsfest, von Haus zu Haus.

Die Westfalenpost aber war schon gestern auf einer kleinen Rundreise zu den Sternsingeraktionen in den verschiedenen Gemeinden. Und hat dabei festgestellt, dass es auch gar nicht immer nur die Heiligen Drei Könige sein müssen. Manchmal sind auch deren vier mit Gewand, Krone, Stern und Sammelbüchse unterwegs.

Balve Garbeck startet heute Heute am Fest der Heiligen Drei Könige feiert die Gemeinde in Garbeck ihr Patronatsfest. Nach einer Aussendungsandacht um 14 Uhr machen sich die Sternsinger hier auf den Weg von Tür zu Tür. Alle anderen Gemeinde in Balve und den Ortsteilen haben die Aktion bereits Samstag oder Sonntag gestartet. Die Spenden gehen entweder an die bundesweite Aktion, die dieses Jahr die Not der Kinder im Libanon in den Blick nimmt. Beckum sammelt auch für das Projekt von Schwester Damian. Die Gesamtsumme wird der Pastoralverbund in den nächsten Tagen zusammenrechnen.

So wie am Sonntagmittag in Beckum. Joel, Jule (beide zwölf Jahre alt), Lisa (acht Jahre) und Lotta (sieben Jahre) sind zusammen losgezogen. Die etwas ungewöhnliche Zahl ergibt sich daraus, dass die Teilnehmerzahl ja nicht zwangsläufig durch drei teilbar sein muss.

Knackig kalt ist es bei Temperaturen deutlich über dem Gefrierpunkt nicht wirklich. Einladendes Wetter sieht bei grauem Himmel und dem ein oder anderen Nieselregentropfen aber auch anders aus. „Ich hätte heute früh auch gut im Bett bleiben können“, erzählt Jule. Trotzdem ist es auch für die Zwölfjährige Ehrensache, bei der Sternsingeraktion im Heimatort mitzumachen. „Außerdem ist es doch wichtig, dass die Aktion gemacht wird“, ergänzt Joel.

Steigerung in Beckum

Insgesamt sind es in Beckum knapp 30 Kinder und Jugendliche. Und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr, wo auch ziemlich schlechtes Wetter die Einsatzbereitschaft der kleinen Könige strapazierte. Vom Betreuerteam gibt es zwischendurch Verpflegung vorbeigebracht, einen heißen Kakao zum Beispiel.

In Mellen haben sich vier Gruppen auf den Weg gemacht. Das entspricht der Resonanz der vergangenen Jahre. Und passt auch zur Vorarbeit des Betreuerteams, die das Golddorf schon seit langem in vier Bezirke eingeteilt haben. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die in Mellen wohnen und im passenden Alter sind, machen auch mit bei den Sternsingern. Im Golddorf ging es mit der Aussendung im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag ziemlich früh los. Dafür sind zur Mittagsstunde die ersten Gruppen auch schon fertig. Anderswo läuft man auch am Nachmittag noch weiter.

Für Sternsinger gibt es nach oben keine Altersgrenze

Mit 15 Jahren ist Moritz der Älteste. „Ob ich nächstes Jahr mit 16 noch mitmachen darf?“, fragt er sich halb im Spaß. Acht sind hier die Jüngsten. Aber natürlich gibt es nach oben keine Altersgrenze für jeden, der etwas für Kinder in Not tun möchte. Wohin die gespendeten Gelder gehen, das haben die Teilnehmer in Mellen beim Vorbereitungstreffen durch einen Film erfahren.

Informiert über den guten Zweck sind natürlich auch die Sternsinger in Langenholthausen. Matthis, Simon, Jannis und Jan sind vier von insgesamt über 30 (beziehungsweise damit auch ein Teil von gut 300 000 Teilnehmern in ganz Deutschland) und außerdem erfreut, weil ihnen am Sonntagmittag die allermeisten Haustüren geöffnet werden. In diesem Fall gibt es dann das eigene Langenholthauser Sternsingerlied zu hören. Und neben viel Geld für das Hilfsprojekt haben die Sternsinger schwere Tüten dabei. Eine Last, die sie gerne tragen. Denn die Süßigkeiten darin sind eine schöne Belohnung für den Einsatz.