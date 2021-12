Sternsinger in Balve: Gute und schlechte Nachrichten

Beliebter Brauch im Pastoralverbund: Lotta (unten links), Joel (mit Stern in der Hand), Jule (rechts oben) und Lisa (rechts unten) ziehen am Sonntag als Sternsinger in Beckum von Haus zu Haus

Balve. Corona und kein Ende. Jetzt ist die Sternsinger-Aktion in Balve betroffen. Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen hat aber gute Nachrichten.

Die traditionelle Sternsinger-Aktion in Balve, die für Samstag, 8. Januar 2022 geplant war, muss corona-bedingt abgesagt werden. Wie Presse-Kirchenvorstand Ludger Terbrüggen von der Gemeinde St. Blasius Balve weiter mitteilte: „Die gute Nachricht aber ist, dass die Heiligen Drei Könige trotzdem kommen, allerdings später.“

Ungewöhnliche Zeiten

„Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen“, wird Pastor Christian Naton zitiert, dem mit seinem Organisationsteam der Erhalt der alten Tradition sehr wichtig sei, dass Kinder und Jugendliche zu Beginn des Jahres um das Dreikönigsfest von Haus zu Haus gehen und den Segen „Christus mansionem benedicat“ (CMB; Gott segne dieses Haus) überbringen. Der neue Termin steht bereits fest: Samstag, 26. März 2022. „Bis dahin dürfen wir hoffen, dass sich die Corona-Zahlen entspannt haben, die Impfungen ihre Wirkung entfalten und bei Beachtung der bekannten Schutzmaßnahmen eine solche Aktion wieder möglich und verantwortbar ist und bei Eltern, Kindern und Jugendlichen dann auf eine breite Unterstützung stößt“, so Pastor Naton.

Sternsinger-Gruppe in Gottesdiensten

Am Dreikönigsfest (Epiphanie) wird eine Sternsinger-Gruppe in den heiligen Messen am Samstag, 8. Januar, und Sonntag, 9. Januar, erlebbar sein. Zusätzlich wird er im vergangenen Jahr an der Weihnachtskrippe in der Balver Kirche gedrehte Film auf der Website der Pfarrgemeinde (pv-balve-hoennetal.de) abrufbar sein. In den nächsten Tagen wird ein Rundbrief an alle katholischen Gemeindemitglieder versendet, dem weitere Details zu entnehmen sind.

Schon jetzt bittet die Gemeinde um Spenden für medizinische Versorgung und Gesundheitsvorsorge von Kindern weltweit. Unter dem Motto: „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ wird gesammelt. Spendenkonto: St. Blasius Pfarrgemeinde Balve. IBAN: DE70 4585 1020 0090 5896 80. Verwendungszweck: Sternsinger Balve.

