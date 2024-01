Sternsinger: Königlicher Besuch in Garbeck

Garbeck Doppelpack zum Auftakt des 850-jährigen Jubiläums in Garbeck. Was geplant ist.

Zum Patronatsfest der Garbecker Gemeinde „Heilige Drei Könige“ werden 6. Januar wieder die Sternsinger durch das Dorf ziehen. Und dennoch ist traditionelle Aktion in diesem Jahr etwas Besonderes: Samstag ist Auftakt der Feiern zum 850-jährigen Dorfjubiläum.

Garbecker Sternsinger: Spendendosen gehören dazu. Foto: Sven Paul

Als Sternsinger bezeichnet man eine Gruppe von Menschen, meist Kinder, von denen drei dem Brauchtum gemäß als Heilige drei Könige verkleidet sind. Das diesjährige Motto lautet „Kinder helfen Kindern“. Erneut soll für „Straßenkinder in Riruta“, ein Projekt von Schwester Damian, gesammelt werden. Schwester Damian Maria Boekholt, Missionsschwester vom Kostbaren Blut, hat lange Jahre lang in Kenia gearbeitet. Selbst nach ihrem Umzug nach Altenbeken bei Paderborn blieb die Verbindung nach Afrika bestehen. Was passiert in Garbeck?

Garbecker Sternsinger: großer Andrang Foto: Sven Paul

„Rund 80 Kinder werden an diesem Tag durch die Ortschaften von Garbeck ziehen, um Geld für einen guten Zweck zu sammeln“, erklärt Kirsten Boekholt. „Aufgeteilt werden die Kinder in etwa 23 Gruppen. In manchen Gruppen gehen die Kinder zu viert, weil in diesen Gruppen auch kleinere Kinder dabei sind und von den größeren geleitet werden.“

Zum Auftakt der Sternsinger-Aktion trafen sich die Kinder vorab im Garbecker Pfarrheim, um dort neben der Einweisung und der Aufteilung in die einzelnen Gruppen ihr Kostüm anzuprobieren.

Boekholt weiter: „Nachdem jedes Kind das passende Kostüm gefunden hat, schauen wir alle einen Film über Afrika von ,Willi will‘s wissen‘. Damit möchten wir den Kindern zeigen, wohin das gesammelte Geld eigentlich geht. Nach dem Film werden die Kinder dann in die einzelnen Gruppen aufgeteilt, sodass sie sich am Samstag mit guter Vorbereitung auf den Weg machen können.“

