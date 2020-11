Streusalz: So hat sich Balve auf Extremwetter vorbereitet

Balve. Frühling im Herbst. Doch was, wenn das Wetter kippt? So hat sich die Stadt Balve auf extreme Kälte vorbereitet.

Das Wetter mag vielen Menschen wie ein ewiger Frühling erscheinen. Doch der Winter rückt näher. Auf Schnee und Glätte bereitet sich Balve bereits seit Monaten vor.

Die Stadt Balve hat den Rekordwinter 2010/11 nicht vergessen . Die Streusalzvorräte wurden ausgeschöpft, es war schwierig, neue zu ordern. Balve musste zeitweise auf Granulat zurückgreifen, um Abhilfe zu schaffen. Seither lagert die Stadt größere Vorräte, um sich auf möglichen Lieferengpässe vorzubereiten.

Thomas Hinz von den Stadtwerken Balve kümmert sich ncht nur ums Wasser, sondern auch ums Streusalz. Foto: Marcus Bottin / WP

Der Bereichsleiter der Stadtwerke Balve, Thomas Hinz, kümmert sich bereits seit August um die Organisation des Winterdienstes. „Wir orientieren uns grundsätzlich an dem Bedarf der letzten Winter. Bei unserem größten Zulieferer Eurosalt, haben wir eine Garantie-Menge an Streusalz gelagert, auf die wir zurückgreifen können. Dabei handelt es sich um 200 Tonnen.“ In den vergangenen Jahren musste die Stadt nicht auf das komplette Material zurückgreifen, wodurch sich noch eine gewisse Restmenge im Silo befindet. Dementsprechend überlegen sich die Zuständigen, wie viel Streusalz nachgeordert wird, denn auch über die Sommer-Monate muss Lagermiete bezahlt werden.

Organisation steht

Auch Dienstpläne und Einsatzbereiche stehen seit Anfang November fest. „Wir steigen etwa im August in die Planung ein. Der Winterdienst streckt sich von November bis in den April rein und erfordert eine Menge Organisation . Wer hat wann Bereitschaft, welche Streudienste übernehmen welchen Bereich und was übernehmen die Mitarbeiter der Stadt selbst. Insgesamt acht Beschäftigte des Bauhofs kümmern sich um den Winterdienst in Balve. Wir beziehen noch in etwa vier Angestellte aus außenstehenden Unternehmen.“

Die Stadt ist gewappnet, um die Balver auch über wesentlich kältere Monate zu begleiten. Hinz: „Irgendwann muss der große Winter wieder zurückkommen, und wenn, sind wir darauf vorbereitet.“