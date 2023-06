Stürmische Nacht für Einsatzkräfte der Feuerwehr in Balve

Balve. Ein Unwetter hat der Feuerwehr im Balver Stadtgebiet in der Nacht zu Freitag viel Arbeit beschert. Das ist die Bilanz.

Unwetterbedingt ist die Feuerwehr Balve in der Nacht zu Freitag vielfach alarmiert worden. Das teilte Feuerwehr-Chef Frank Busche am Freitagmorgen mit.

Um kurz nach zwei Uhr morgens musst die Löschgruppe Balve zunächst umgestürzte Bäume von der Straße in Richtung Mellen kurz hinter dem Ortsausgang Balve entfernen, kurze Zeit später wurden die Einsatzkräfte noch zum Brucknerweg gerufen, um dort einen umgestürzten Bauzaun von der Straße zu entfernen. Um 2.53 Uhr wurde der Löschzug. 2 Garbeck zur Gransauer Mühle alarmiert, auch dort war durch die Sturmböen ein Baum auf die Straße gestürzt. Er wurde per Motorsäge zerteilt und von der Fahrbahn geräumt. Da der Umgestürzte Baum in einer Stromleitung hing, wurde der Bereitschaftsdienst des Energieversorgers Westnetz zur Unterstützung angefordert. Gegen 3.20 Uhr musste die Löschgruppe Eisborn in die Grübeck ausrücken, auch hier waren mehrere Bäume umgestürzt und mussten beseitigt werden. Um kurz vor 4 Uhr musste die Löschgruppe Hönnetal. Kurz hinter dem Abzweig Horst war ebenfalls ein Baum umgestürzt und blockierte die Fahrbahn. Auch dieser Baum hatte eine Stromleitung heruntergerissen, sodass die Einsatzkräfte erst nach Abschaltung der Stromleitung durch Westnetz tätig werden konnte. Da auch der Bereitschaftsdienst der Westnetz an mehreren Einsatzorten tätig war, dauerte es eine Weile, bis die Freischaltung erfolgte. Erneut kam eine Motorsäge zum Einsatz. Gegen 5.45 Uhr wurde die Sperrung im Hönnetal aufgehoben.

Dennoch gab es noch mehr zu tun. Eine abgebrochene Baumkrone stellte eine Verkehrsgefährdung dar. Die Feuerwehr konnte aber mit ihren Mitteln nicht eingreifen. Der Landesbetrieb Straßen NRW wurde benachrichtigt. Die Polizei leitete den Verkehr an der Gefahrenstelle vorbei.

