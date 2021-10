Sturm: Unfall im Hönnetal, „Saubere Landschaft“ fällt aus

Balve. Seit dem frühen Donnerstagmorgen stürmt „Ignaz“ durchs Hönnetal. Ein Autofahrer aus Hemer musste darunter leiden.

Ein Autofahrer aus Hemer ist am frühen Donnerstagmorgen bei Oberrödinghausen mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Das berichtete Polizeisprecher Marcel Dilling.

Auf Anfrage der Westfalenpost sagte er: „Um 4.45 Uhr ist ein Hemeraner in seinem Astra über die B 515 in Richtung Menden gefahren. Kurz vor Oberrödinghausen lag im Bereich einer Rechtskurve ein Baum. Da ist er gegen gefahren. Keiner verletzt. Höhe des Sachschadens und Alter des Fahrers liegen mir nicht vor.“

Einen Sturm-Einsatz hat die Feuerwehr in Leveringhausen gefahren. Wie Feuerwehr-Chef Frank Busche der Westfalenpost auf Anfrage sagte, sei der Löschzug 2.0 Garbeck um 5.27 Uhr zu einem Hindernis auf der Straße K 11 zwischen Garbeck und Leveringhausen gerufen worden. Herabgestürztes kleineres Astwerk lag auf der Straße. Zum Glück für Verkehrteilnehmer wurde das Astwerk binnen fünf Minuten beiseite geräumt.

Aktion „Saubere Landschaft“ in Beckum fällt aus

Die für Donnerstagnachmittag geplante Aktion „Saubere Landschaft“ in Beckum fällt aufgrund der amtlichen Warnung des Deutschen Wetterdienstes aus. Das sagte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, auf Anfrage der Westfalenpost. Er ergänzte: „Ein neuer Termin wird vom Ortsvorsteher Georg Wortmann festgelegt.“

Unverändert bleiben die Termine für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Balve und Eisborn. Es bleibt bei Samstag, 30. Oktober. Treffpunkt für die freiwilligen Helfer ist in Balve um 10 Uhr auf dem Höhlenvorplatz und in Eisborn um 10 Uhr an der Schützenhalle. Bürgermeister Hubertus Mühling sowie der Ortsvorsteher Matthias Streiter und die Ortsvorsteherin Pia Spiekermann bitten alle Gruppen, Vereine, Schüler, Ratsmitglieder und interessierte Bürger um rege Teilnahme, da die Sauberkeit der Umwelt jeden betrifft. Der Helferschar winkt nach der Aktion wie gewohnt ein kleiner Imbiss. Die Stadt Balve bittet Freiwillige, sofern vorhanden, eigene Warnwesten mitzubringen, da teilweise in der Nähe von Straßen Müll gesammelt wird.

