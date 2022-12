Sturmschaden in Grübeck: Darum hat Frau Glück im Unglück

Sturm-bedingter Unfall in der Grübeck: Ein Smart kollidierte Silvester in der Morgendämmerung mit einem umgestürzten Baum.

Balve. Sturm: Balve schien am Silvestermorgen glimpflich davon gekommen zu sein. Für eine Frau gab es allerdings einen heftigen Schreckmoment.

Der Wind hat das Hönnetal am Silvestertag kräftig durchgepustet. Das Wetterportal wetter-balve.de von Frank Baumeister meldete am Samstagmittag Böen von bis zu 40 km/h. Welche Folgen hatte der Sturm?

Die Sturmböen in der Nacht zu Samstag haben in Balve zu keiner größeren Anzahl von Einsätzen für die Feuerwehr geführt. Das stellte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer am Samstagmittag erleichtert fest.

„Lediglich ein umgestürzter Baum in der Grübeck rief heute Morgen gegen 8 Uhr die Feuerwehr auf den Plan“, fügte sie hinzu. „Gemeldet worden war ein umgestürzter Baum in der Grübeck, welcher quer zur Fahrbahn liegen sollte. Bei Eintreffen der Löschgruppe Hönnetal stand jedoch ein Klein-Pkw in Fahrtrichtung Hönnetal am Fahrbahnrand mit beschädigter Windschutzscheibe, die Fahrerin saß in ihrem Fahrzeug und war ansprechbar, aber augenscheinlich nicht weiter verletzt. Sie gab an, in einen Baum gefahren zu sein, der in circa 50 Metern Entfernung in circa ein bis anderthalb Metern Höhe quer zur Fahrbahn in einer Telefonleitung hing.“

Dieser lediglich armdicke Baum war in der Morgendämmerung nur sehr schwer zu erkennen. „Wahrscheinlich deshalb konnte die Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und war praktisch unter dem Baum durchgefahren und dabei wurde die Windschutzscheibe erheblich beschädigt. Glücklicherweise konnte die Fahrerin ihr Fahrzeug auf der Straße zu stehen bringen und war nicht den angrenzenden Abhang hinter gestürzt“, meinet Yvonne Schäfer.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurde die Fahrerin von Einsatzkräften der Feuerwehr betreut. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, mittels einer Motorkettensäge wurde der Baum zerteilt und beiseite geräumt sowie die Fahrbahn gereinigt. Um die Pkw-Fahrerin kümmerte sich der Rettungsdienst, um die Einsatzstelle die Polizei.

