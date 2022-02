Sturmschäden: Diese Pflichten haben Balves Waldbesitzer

Balve. Nach der Sturmserie haben Waldbesitzer Pflichten, Förster Richard Nikodem klärt auf.

Förster Richard Nikodem erinnert heimische Waldbesitzer daran, dass sie gerade nach den jüngsten Stürmen eine Verkehrssicherungspflicht haben.

Im Wald ist das Betreten zum Zwecke der Erholung zwar nur auf eigene Gefahr der Waldbesucher erlaubt, wenn Waldbesitzern aber sogenannte „Megagefahren“ durch angeschobene Bäume bekannt sind, müssen sie auch an Waldwegen entfernt werden. „Fein raus sind natürlich die Waldbesitzer, die mit Wald und Holz NRW einen Vertrag zur Durchführung der Kontrollen zur Verkehrssicherungspflicht abgeschlossen haben. Hier ist Wald und Holz NRW für diese Kontrollen verantwortlich und übernimmt dann auch die Haftung!“, erklärt Richard Nikodem.

Das sagt Hausjurist vom Landesbetrieb Wald und Holz

Der Hausjurist von Wald und Holz NRW, Juri Kranz, über die rechtliche Situation: „Stürzt bei einem Sturm ein gesunder Baum auf das Nachbargrundstück oder fällt bei dieser Gelegenheit ein Ast auf das Nachbargrundstück, so hat der Eigentümer dieses Grundstücks keinen Anspruch auf Entfernung des Baumes oder des Astes. Der Baumeigentümer darf den Baum sogar auf der Grundstücksgrenze durchsägen und das Eigentum an dem Baumteil auf dem Nachbargrundstück aufgeben. Der Grundstücksnachbar kann dann aber mit dem auf seinem Grundstück befindlichen Baumteil anfangen, was er möchte, er kann es zum Beispiel als Kaminholz nutzen oder verkaufen. Wird bei dem Umsturz etwas auf dem Nachbargrundstück beschädigt, hat der Eigentümer keinen Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Baum gesund war. War der Baum hingegen krank oder vorgeschädigt, können sich Ersatzansprüche ergeben und der Baumeigentümer muss den Baum beziehungsweise den Ast beseitigen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve