Sunderner Straße: Immer wieder scheppert es

Sunderner Straße: Rettungstransportwagen und Notarzt verlassen Unfallort in Langenholthausen. Das war am 30. Juli 2022.

Langenholthausen. Nach dem Unfall am Rand des Schützenfestes in Langenholthausen hat die WP bei der Polizei nachgehakt: Wie sicher ist die Sunderner Straße?

Nach dem Radfahrer-Unfall am Rand eines Schützen-Umzuges auf der Sunderner Straße in Langenholthausen hat die Westfalenpost bei der Polizei nachgefragt, wie oft es in jüngerer Zeit auf der vielbefahrenen Strecke zum Sorpesee kommt. Tatsächlich ist es in den vergangenen Jahren mehrfach zu Unfällen gekommen. Dennoch bewertet die Polizei die Situation auf der Sunderner Straße als unauffällig.

Auf dem Highway ist die Hölle los: Sunderner Straße in Langenholthausen. Nur sechs Monate nach Bauarbeiten sind Randsteine am 30. Juni 2022 erneut beschädigt. Die Kurven werden allzu oft eng genommen. Foto: WP

Im vergangenen wurden insgesamt neun Verkehrsunfälle aktenkundig, wie Polizeisprecher Marcel Dilling auf Anfrage der Westfalenpost erklärte. Eine Person erlitt dabei leichte Verletzungen. Sonst sei es bei Sachschäden geblieben, wie Dilling hinzufügte.

+++ RASER-SZENE IN LANGENHOLTHAUSEN +++

In diesem Jahr gab es bisher sechs Unfälle. Der am jüngsten Unfall beteiligte 69 Jahre alte Radfahrer aus Werdohl erlitt leichte Verletzungen. Im Übrigen nahm die Polizei Sachschäden auf. Welche Fahrzeuge waren beteiligt?

+++ BLITZER AM MAI-FEIERTAG IN LANGENHOLTHAUSEN +++

Im Vorjahr waren vor allem Pkw an Unfällen beteiligt: zwölf Fahrzeuge. Dazu kamen vier Lieferwafen oder Lkw. Zudem waren ein Motorrad und ein sogenanntes sonstiges Fahrzeug – etwa Tankwagen, Müllwagen oder Landwirtschaftsfahrzeuge – vertreten.

Im laufenden Jahr waren neun Pkw an Unfällen beteiligt, außerdem ein Fahrzeug der Kategorie Lkw oder Lieferwagen.

Tatsache ist aber auch, dass die Sunderner Straße gerade an Wochenenden und Feiertagen als Rennstrecke missbraucht wird. Deshalb setzt die Polizei immer wieder mobile Blitzer ein. Die Tempo-Messungen bringen zuweilen beklagenswerte Erfolge. So fiel am 23. August vergangenen Jahres ein Motorradfahrer auf, der in Langenholthausen innerhalb geschlossener Ortschaft mit 101 km/h erwischt wurde. Zuweilen fällt bei Geschwindigkeitskontrollen an der Sunderner Straße ein hoher Anteil an Temposündern auf – so am Sonntag, 10. Juli vorigen Jahres. 1465 Kraftfahrzeuge, davon 85 Zweiräder, wurden überprüft. 216 Fahrzeugführer fuhren zu schnell, davon elf Motorradfahrer. Das waren rund 15 Prozent der Verkehrsteilnehmer. 33 Anzeigen deuten zudem auf einen hohen Anteil von Rasern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve