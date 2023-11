Supermarkt-Parkplatz: Balver (16) von Jugendichen abgezockt

Polizei in Balve

Balve. Ein 16-jähriger Balver ist offenbar von anderen Jugendlichen abgezockt worden. Der Überfall, die Beute.

Wegen möglicher räuberischer Erpressung am Freitag, 27. Oktober, gegen 21.25 Uhr an der Hönnetalstraße sucht die Polizei Zeugen (02373-9099-0). Ein Balver (16) habe der Polizei gesagt, er sei vor einem Supermarkt von mehreren Jugendlichen, etwa 16 bis 17 Jahre alt, gezwungen worden, Geldbörse und Armkette abzugeben, hieß es am Montag. Der Wortführer sei etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, dunkelblonde bis braune, nach vorn gekämmte Haare, Kinnbart. Er trug schwarze Jacke, Mütze oder Kapuze und eine helle Jeans.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve