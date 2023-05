SuS Beckum bietet am Vatertag Spiel, Spaß, Sport

Beckum. Der SuS Beckum bietet am Himmelfahrtswochenende volles Programm. Los geht’s mit dem Sportfest. Doch das ist nicht alles.

SuS Beckum feiert traditionelles Sportfest – wie gewohnt Christi Himmelfahrt. Das teilte Vorsitzender Johannes Schulte mit. Was ist geplant?

Um 11 Uhr am Vatertag öffnet der Club die Pforten seiner Sportanlage auf der Hinsel und freut sich auch wieder auf den Besuch von Wandergruppen, die sich bei oder nach ihren Touren auf der Sauerland-Waldroute an der Theke des Fußballclubs aus Beckum stärken können.

Ab 12 Uhr rollt dann der Ball. Zunächst spielt die E-Jugend des heimischen Veranstalters. Anschließend findet ein Hobbyturnier statt, zu dem sich heimische und auswärge Mannschaften angemeldet haben. Unter anderem nehmen zwei Mannschaften des Meisterteams der B-Jugend aus Beckum teil.

„Die Verantwortlichen haben natürlich auch an die kleinen Besucher gedacht“, betonte Johannes Schulte. Auf dem Levidrom stehen Hüpfburg , Entenangeln und mehr zum Spielen bereit. Spaß gibt’s auch für die erwachsenen Besucher können sich am Nagelbalken vergnügen.

Der Musikverein Beckum spielt am Nachmittag ebenfalls auf.

Bei einer Tombola können winken attraktive Preise.

Neben frisch gezapftem Veltins können sich die Besucher auf weitere gekühlte Getränke, Kaffee und Kuchen, sowie Wurst und Pommes freuen.

Das Wochenende wird am Samstag durch die Ehrenamtskneipe ab 18 Uhr in der Hinselbar, sowie am Sonntag durch das Heimspiel der ersten Mannschaft der SG Beckum/Hövel/Mellen abgerundet. Auch an diesen Tagen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der SuS Beckum lädt alle Dorfbewohner, Sportbegeisterte, Familien und Wandergruppen herzlich ein.

