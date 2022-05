SuS Beckum: Die Chronik, der Kurzeit-Profi, das Sportfest

Beckum. Könnten Steine reden, sie würden eine Erfolgsgeschichte erzählen. Der SuS Beckum hat seine Sportanlage auf der Hinsel saniert. Das Vereinsheim ist fertig, die Umkleide auch. Was noch fehlt, sind neue Duschen. Vereinschef Johannes Schulte, Stephan Dunker vom Bauteam und ihr Team haben clever öffentliche Fördergelder beantragt, mal hat das Land mit dem Programm „Moderne Sportstätten“ eine Finanzspritze gesetzt, mal das Leader-Programm der Europäischen Union. Corona hat Freiräume für Bauarbeiten geschaffen.

Autogrammkarte zeigt Roger Steiner. Dem Beckumer gelang eine Minikarriere bei Borussia Mönchengladbach. Foto: sus beckum/repro. jürgen overkott / WP

Der Verein ist gut durch die Pandemie gekommen, betont Johannes Schulte. Abgänge hin, Zuzügler her – der SuS Beckum zählt nach wie vor um die 300 Mitglieder.

Künftig sollen es noch mehr werden. „Wir wollen eine Breitensportgruppe für Kinder einrichten“, kündigt Johannes Schulte an. „Wir denken nicht nur an Schulkinder, sondern sogar schon an Kindergartenkinder.“ Zukunftsmusik.

Unterdessen hat sich der Verein mit der Vergangenheit beschäftigt. Der Grund ist naheliegend. Der Verein hätte – wäre Corona nicht dazwischen gekommen – vor zwei Jahren sein 100-Jähriges gefeiert.

Die Chronik – 100 Seiten für 100 Jahre Sportgeschichte im Hönnetal – ist eine Fleißarbeit. Dahinter steckt ein kluger Kopf. Der zweite Vorsitzende Claudius Spelsberg ist Digitalexperte. Er kann Text, Foto, Layout. Obendrein hat er eine vielköpfige Redaktion vereint. Neben Johannes Schulte haben Berni Honert, Christian Levermann, Maximilian Pfeil sowie Carmen und Melanie Mertens in Familienarchiven gekramt. Das handliche Büchlein ist „werbefrei“, wie Johannes Schulte stolz erwähnt – einer Förderung durch das NRW-Programm Heimatcheck sei Dank. Die Chronik ist kostenlos zu haben, aber Spenden sind willkommen.

Rückblende. Am Pfingstmontag 1920 wird der Club aus der Taufe gehoben. Die ältere Generation ist gegen die Sportbegeisterung der Jugend, „weil nach ihrer Auffassung der Sport die Kinder von der Arbeit abhält“. Lehrer Josef Brüggemann ist nicht nur Lehrer an der Schule in Sanssouci. Er ist auch Sportlehrer, kennt die Regeln des neuen britischen Sports. Trainer indes wird Ernst Schlösser. Wocklum-Pächter Albersmeier stellt dem neuen Club ein Gelände am Langeloh bereit. Im Gegenzug müssen die Kicker dem Pächter beim Ernten helfen.

Kurze Bundesliga-Karriere

Der SuS Beckum blickt mit einer Vereinschronik auf 100 Jahre Sportgeschichte zurück. Mit diesem Team fing alles an. Foto: sus beckum/jürgen overkott / WP

Spieler kommen, Spieler gehen. Später fällt ein Supertalent auf. Torwart Roger Steiner gilt als Mann „mit den 1000 Armen“. Borussia Mönchengladbach holt ihn in die „Fohlen-Elf“. Es fließen 40.000 Mark Ablöse. Der Heimatverein verdient mit: gut 7600 Mark. Doch Roger Steins Karriere dauert nur ein Jahr: Knieschaden. Dem Fußball ist er dennoch treu geblieben – als Trainer, Physiotherapeut und Ausbilder.

DAS SPORTFEST

Der SuS Beckum richtet sich am Vatertag – Donnerstag, 26. Mai – nach zweijähriger Corona-Pause wieder sein Sportfest aus. Allerdings erstreckt sich nicht über das lange Wochenende, sondern ist lediglich eine Eintagesveranstaltung. Sie beginnt um 11.30 Uhr.

Kicken und Feiern: Der Club um Vorsitzenden Johannes Schulte und Stephan Dunker (mit Mütze) hat viel vor. Foto: jürgen overkott / WP

Neben einem B-Jugend-Spiel steht ein Turnier der drei zusammenarbeitenden Vereine FC Hövel, SV Mellen und SuS Beckum an plus Elf aus der französischen Partnerstadt Roussay.

Für Kinder werden Spiel und Spaß organisiert. Eine Tombola lockt Vereinsmerchandising-Preisen des Gastgebers und des BVB. Für Speis’ und Trank wird gesorgt. Wandergruppen sind, wie im Vorjahr, willkommen.

