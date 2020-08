Tablet und Sonnenbrille aus Auto in Balve entwendet

Auto an der Hofstraße in Balve aufgebrochen: Die Polizei ermittelt.

Balve. Tatort Hofstraße: Ein Auto wurde aufgebrochen. Entwendet wurden Tablet und Sonnenbrille. Damit nicht genug.

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Auto an der Hofstraße aufgebrochen worden. Unbekannte hebelten nach Angaben der Polizei eine Tür auf und nahmen ein Tablet sowie eine Sonnenbrille an sich. Außerdem versuchten die Eindringlinge, ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug herauszuhebeln. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise an die Wachen in Menden oder Balve erbeten (Telefon: 02373-9099-0).