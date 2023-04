Tage des Donners: Polizei kassiert bei Blitzen Führerscheine

Balve. Die Polizei hat bei zwei Radarkontrollen im Balver Stadtgebiet hingelangt. Die bedrückenden Ergebnisse und die Konsequenzen.

Lange Zeit haben Tempomessungen im Balver Stadtgebiet lediglich unspektakuläre Ergebnisse erbracht. Das hat sich inzwischen geändert. Bei gleich zwei Radarkontrollen kassierte die Polizei Fahrlizenzen.

Langenholthausen, Sunderner Straße. Die Blitzer-Aktion findet am Sonntagnachmittag statt, in der Zeit von 12.05 bis 17.30 Uhr. 820 Fahrzeuge werden nach Angaben der Polizei von Montag kontrolliert. 98 Knöllchen werden fällig. Acht Anzeigen werden geschrieben. Und zwei Fahrverbote gibt es. Der höchste Messwert liegt bei 87 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Der geblitzte Pkw trägt das niedersächsische Kennzeichen ROW – Rotenburg an der Wümme.

Volkringhausen, Mendener Straße (B 515). Die Tempo-Kontrolle ist für Freitagnachmittag angesetzt. Das mobile Radargerät steht innerhalb geschlossener Ortschaft zwischen 14.40 bis 17 Uhr. 1000 Fahrzeuge passieren die Messstelle. Bilanz: 15 Knöllchen, zwei Anzeigen, und in einem Fall wird der Führerschein eingezogen. Kein Wunder bei einem Spitzenwert von 87 km/h in einer 50er Zone. Das erwischte Fahrzeug trägt ein heimisches Kennzeichen: MK.

