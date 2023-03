Burgberglauf 2022 in Mellen: Der Laufwettbewerb fördert auch Jugend- und Breitensport. Die Westfalenpost hat die Veranstaltungen in den vergangenen drei Jahren präsentiert.

Diskussion „Talk im Landmarkt“: RW Mellen will zurück in die Zukunft

Mellen. RW Mellen ist dabei, sich neu aufzustellen. Beim „Talk im Landmarkt“ stellt der Vorstand Ideen vor. Und nicht nur das.

In Mellen findet eine weitere Ausgabe des Diskussionsformates „Talk im Landmarkt“ statt – und zwar am Freitag, 31. März, 19 Uhr. Darauf wies Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt hin. Dieses Mal steht das Thema „Sport im Dorf, Zukunft des Sportvereins RW Mellen“ auf dem Programm. Der Verein hat erst im zweiten Anlauf einen neuen Vorsitzenden gefunden. Björn Freiburg folgte Klaus Linnepe. Der Verein will und muss sich neu erfinden. Bisher setzte er auf Fußball und richtete am ersten September-Wochenende den Burgberglauf aus. Denkbar sind Erweiterungen in Richtung Breitensport. Außerdem wird motivierte Vorstandsverstärkung gesucht. Die Sportler von Rot-Weiß Mellen führen an diesem Abend durch das Programm.

