Sport Talk im Landmarkt: So will RW Mellen zurück in die Zukunft

Mellen. Talk in Landmarkt: RW Mellen will sich neu erfinden. Der Vorstand hat den Kopf voller Ideen.

Neue Ideen für den Breitensport: Rot-Weiß Mellen braucht wieder mehr Wahrnehmung im Dorf und mehr personelle Unterstützung, möchte verstärkt Familien ansprechen. Das war Thema beim Talk im Landmarkt. Verbesserungsbedarf sieht man aber auch beim Fußball, vor allem abseits des Platzes.

Rot-weiße Trainingsanzüge dominierten beim Talk im Landmarkt in Mellen. Viele Sportler und Verantwortliche unter den etwas mehr als 20 Besuchern wollten so ihren Zugehörigkeit zum Verein demonstrieren. An Nicht-Mitgliedern war aber nur gut eine Handvoll gekommen. Und so schwang in manchem Wortbeitrag eine leichte Enttäuschung mit, hatte man sich die Resonanz angesichts einiger Werbung doch anders vorgestellt. Wie es ein Teilnehmer ausdrückte: Gemeckert haben einige in vergangener Zeit über RW Mellen, gekommen, um einen konstruktiven Beitrag zu leisten, sei dann aber leider niemand von denen in den Landmarkt.

Hinzu kam das Personalproblem in den eigenen Reihen: Der erste Anlauf zur Jahreshauptversammlung vor wenigen Wochen war gescheitert, wegen satzungsgemäß nicht ausreichender Teilnehmerzahl. Im zweiten Versuch gelang es endlich, einen neuen Vorsitzenden für den ausscheidenden Klaus Linnepe zu finden. Björn Freiburg erklärte sich bereit, die Spitze des Vereins zu übernehmen. Und so führte er am Freitagabend auch durch den Talk im Landmarkt.

Tenor: RW möchte mit Elan die Situation verbessern, neue Ideen umsetzen. Erster Pfeiler: Das Sportheim neben dem Fußballplatz soll aufgewertet und aufgehübscht werden, auch um es attraktiver für Vermietungen und Veranstaltungen zu machen. Direkt am Samstag nach dem Talk fand hier der gemütliche Abschluss der Aktion saubere Landschaft statt.

Austragungsort könnte das Heim auch für neue Aktionen des Vereins sein. Am konkretesten fortgeschritten ist eine neue Kindergruppe für Unter-12-Jährige für Hip Hop-Tanz. „Tik Tok ist der Trendsetter, die Kinder wollen tanzen“, hat Björn Freiburg erkannt. Der Termin steht, Start der Gruppe ist am 19. April, dem Mittwoch nach den Osterferien. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Zunächst können Kinder unverbindlich reinschnuppern. Er habe schon 15 Interessierte auf der Liste, so Freiburg, so dass man getrennt nach Alter vielleicht sogar zwei Gruppen einrichten könne. Eine Interessentengruppe gibt es auch schon fürs Dartwerfen in Mellen, weitere Teilnehmer sind gerne gesehen, Ansprechpartner ist Fabian Findeisen.

Weiteres waren erstmal lose Gedanken: Bogen- oder Laserschießen, das Wiederaufleben einer Fahrradgruppe, die es vor einigen Jahren in Mellen schon mal gab, oder ein Activity-Tag mit verschiedensten und abwechslungsreichen Bewegungsangeboten für die ganze Familie. Für Fitnesskurse und Co., so hieß es, sei auch über die Teilnehmerbeiträge eine Bezahlung für Übungsleiter möglich. „Wir möchten mehr in den Breitensport gehen“, unterstrich Geschäftsführer Tjade Hilbig das Anliegen. Aber es brauche auch Personen im Verein, die dafür Verantwortung übernehmen. Um nicht weiter ins Blaue hinein zu planen, soll es deshalb eine Interessenabfrage im Dorf geben, welche Angebote besonders gewünscht werden. Jonas Köster, bei RW Mellen zuständig für die noch recht junge Spielgemeinschaft des Vereins mit Beckum und Hövel bei den Herren, erinnert aber daran, dass Fußball weiter das Aushängeschild des Vereins bleiben werde. Da beklagte er fehlenden Rückhalt im Dorf, gemessen an Zuschauerzahlen. Das benachbarte Beckum ziehe viel mehr Resonanz, selbst mehr nach Mellen als aus den Golddorf selbst wenn hier ein Spiel stattfinde. „Wir bekommen unsere Leute nicht zum Sportplatz“, kritisierte Köster. Und Björn Freiburg formulierte daraus das Ziel: „Wir müssen die Heimspiele zum Familienfest machen.“ Zum Beispiel durch eine Kombination mit einem der Breitensportangebote. Wer eine Idee hat und mitmachen möchte könne sich jederzeit melden, betonte Freiburg. Auch Menschen von außerhalb Mellens oder die Neubürger sollen sich angesprochen fühlen, und auch über Kooperationen mit anderen Vereinen müsste man verstärkt nachdenken.

Der Talk im Landmarkt greift immer wieder verschiedene Themen Mellens auf. Vor gut einem Jahr nahm hierbei die Idee zur Dorfenergiegenossenschaft richtig Fahrt auf. Mittlerweile sind alle Anteile für eine Photovoltaikanlage verkauft und mehrere Millionen Euro dafür eingenommen. Augenzwinkernd hatte Ortsvorsteher Daniel Schulze Tertilt zu Beginn des Talks von RW Mellen deshalb mit auf den Weg gegeben: „Wir wollen die Erwartungen für heute auch nicht zu hoch hängen.“

