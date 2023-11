„Tanzbar“, die Achte: Wann Langenholthausen feiert

Langenholthausen Peter Trautes kann es nicht lassen. Er heizt der Region 2024 erneut in Langenholthausen. Was geplant ist.

Die „Tanzbar“ von Peter Trautes öffnet wieder. Das teilte Langenholthausens Brudermeister Berthold König am Donnerstag mit. „Auch im Jahr 2024 findet in Langenholthausen wieder eine ,Tanzbar‘ statt“, hieß es. Steigen wir der Event für die reifere Jugend am Samstag, 13. April, in der örtlichen Schützenhalle.

Das größte und nach Meinung vieler Gäste schönste Klassentreffen in der Hönnestadt Balve steht auch bei der achten Auflage unverändert unter dem Motto „Endlich mal wieder was für uns…tanzen, feiern, flirten“.

Berthold König weiter: „Weitere Informationen folgen mit Beginn des Vorverkaufs im Februar nächsten Jahres.“

Die „Tanzbar“ ist nicht nur für heiße Musik und kühle Getränke, sondern auch durch spektakuläre Saal-Deko bekannt.

