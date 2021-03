Taschendiebstahl im Supermarkt: Balver Senior bestohlen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Taschendiebstahl in einem Balver Supermarkt.

Balve. Portemonnaie wieder da, Geld weg: Ein 85-jähriger Balver ist bestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Beim Einkauf im Discounter an der Hönnetalstraße verschwand Freitagmorgen, gegen 10 Uhr, die Geldbörse eines 85-jährigen Balvers. Das Portemonnaie fanden Zeugen kurz darauf wieder, wie ein Polizei-Sprecher am Montag in Iserlohn mitteilte. Das Geld war demnach nicht mehr darin. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.