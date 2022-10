Tauchladen in Balve dicht: Ehepaar Schmidt verkauft weiter

Balve. Das Geschäft wird seit kurzem von Zuhause aus betrieben. Die Kundschaft muss nun Termine machen. Das Schulungsprogramm läuft durchweg online.

Na nu, wo ist denn der Tauchladen in der Bogenstraße abgeblieben, den Cay und Sigird Schmidt an der Bogenstraße betrieben haben? Das Ladenlokal ist seit Anfang des Monats leer, aber das Geschäft betreibt das Ehepaar Schmidt noch immer. Verwirrend? Nicht wirklich.

„Wir haben nur das Ladenlokal als solches aufgegeben“, erzählt Cay Schmidt im Gespräch mit der Westfalenpost. Die Zeiten für den stationären Einzelhandel waren in jüngerer Zeit nicht leicht. „Wir hatten anderthalb Jahre Corona“, erinnert Cay Schmidt an etliche Beschränkungen des Vor-Ort-Verkaufs. „Dann kam die Überschwemmung.“ Hintergrund: Die Bogenstraße liegt, wie Rathaus und Druckerei Zimmermann, am tiefsten Punkt der Balver Innenstadt. Dort sucht sich die Hönne in Hochwasserzeiten stets das historische Flussbett – mit zuweilen fatalen Folgen für die Gebäude in der betroffenen Zone. Das Ehepaar Schmidt verlor Zeit und Geld.

+++ Tauchgeschäft in Balve setzt auf Onlinekurse: Reaktion auf die Corona-Pandemie +++

Den Entschluss zum Umzug des Tauchladens beflügelte zudem die Tatsache, dass die Schmidts lediglich einen Fünfjahresvertrag für die Räume an der Bogenstraße hatten. Das Mietverhältnis sei Ende September ausgelaufen, sagt Cay Schmidt, seine Frau und er hätten den Vertrag erfüllt. Inzwischen sei es Zeit für einen Neustart.

Kurse und Schulungen finden überwiegend online statt

„Wir machen weiter Tauchausbildungen und ähnliches“, berichtet Cay Schmidt, „das und den Ausrüstungsverkauf können wir auch von Zuhause aus machen. Wir haben einiges umgebaut.“ Das Geschäft gehe weiter – nur eben ohne Ladenlokal. Dennoch haben die Schmidts ihr Angebot, wie es heißt, „eingedampft“. Cay Schmidt: „Wir machen keinen Service mehr.“

Der Wechsel vom Ladenlokal zum Heimgeschäft wurde den Schmidts auch durch einen Nebeneffekt der Corona-Pandemie leicht gemacht. Früher wurden die Geschäftsräume auch für Schulungen genutzt: „Ausbildungen in der Theorie liefen vor Ort in Präsenz.“ Inzwischen laufen sie aber durchweg online: „Es wird fast nur noch E-Learning angeboten. Da hat der Verband richtig Gas gegeben.“ Vorher habe es nur ein kleines E-Learning-Angebot gegeben. Der Ausbau sei mit „wenig Tempo“ erfolgt. Das habe sich in Pandemie-Zeiten geändert. Umgekehrt gibt es nur noch einige, wenige Spezialkurse, bei denen Präsenz erforderlich ist. Das können wir aber auch so leisten.“

Kontakt: SGS Tauchen, Cay & Sigrid Schmidt GbR, Im Dörntken 10, Balve. Telefon: 02375-9390555

