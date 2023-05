Team Hönnevital: Training für Balves Panoramalauf

Balve/Garbeck. Der Berg ruft. Balves Panoramalauf glänzt mit Höhenmetern. Das Team Hönnevital bereitet darauf vor. Alle Daten, alle Fakten.

Das Fitnessstudio Hönnevital in Balve bereitet eine Läufergruppe auf den Panoramalauf der SG Balve/Garbeck vor. „Am 11. Mai werden wir einen Trainingslauf für den Panoramalauf um 18.45 Uhr anbieten. Wir treffen uns am Krumpaul, und jeder der teilnehmen möchte, ist herzlich eingeladen. Wir laufen mit zwei Trainern, die Vier-Kilometer- und die Sieben-Kilometer-Runde ab“, kündigte Hönnevital-Chefin Anja Dransfeld an. Der Ausrichter will in diesem Jahr 200-Teilnehmer-Marke knacken. Am Pfingstsamstag, 27. Mai, warten wieder zwei Schülerläufe über 800 und 1300 Meter sowie drei Läufe über vier, sieben und zehn Kilometer auf die Läufergemeinde.

