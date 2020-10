Tempo korrekt: Smiley belohnt Balver Autofahrer

Balve. Auf der Hauptstraße in Balve wird seit kurzem das Tempo des fließenden Verkehrs gemessen. Dazu hat die Stadt Balve ein sogenanntes Einseitensensormessgerät in Höhe der Volksbank aufgestellt.

Wie funktioniert das Gerät? Den Kern der Messanlage bildet laut verkehrslexikon.de der Sensorkopf mit fünf optischen Lichtsensoren. Drei Sensoren überbrücken die Straße rechtswinklig zum Fahrtrichtungsverlauf, die Sensoren 4 und 5 indes sind schräg versetzt. Die Sensorebene mit allen fünf Sensoren ist in der Regel parallel zur Fahrbahn ausgerichtet, wobei die Blickrichtung des Sensors über die Straße je nach Einsatzbedingungen abweichen kann. Das Messprinzip beruht auf Weg-Zeit-Messung.

Smiley oder gesenkter Daumen

Das zulässige Tempo auf der Hauptstraße beträgt maximal 50 km/h. Neben der Anzeige der Geschwindigkeit zeigt das Display des Messgeräts eine Reaktion in Form eines Smileys für korrektes Fahren oder eines gesenkten Daumens für zu hohes Tempo. Der sogenannte Speed Display dient laut Stadtverwaltung als eine Art Präventivmaßnahme. Die Stadt Balve besitzt insgesamt zwei mobile Messanlagen. Nach einer gewissen Zeit werden sie umgesetzt. Sie werden vorrangig an möglichen Gefahrenstellen angebracht – zum Beispiel in Volkringhausen an der B 515 oder, wie aktuell, an der Balver Einkaufsmeile. Das Konzept werde überwiegend positiv aufgenommen, hieß es bei der Verwaltung. Die Bürger halten sich im Großen und Ganzen an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. Laut der Stadtverwaltung wird es erst einmal bei den zwei Speed-Displays bleiben.

Die Kreispolizei sieht die mobilen Messgeräte als sinnvoll an. Das sagte Polizeisprecher Christof Hüls der „Westfalenpost“ auf Anfrage. Die Geräte geben Autofahrer nicht nur eine Rückmeldung auf ihr Tempo – sie sammeln zugleich diese Daten. Das hilft Behörden beim Erkennen möglicher Unfall-Schwerpunkte.