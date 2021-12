Terminkalender 2022: Mellen sehnt Schützenfest herbei

Mellen. Mellen hofft und plant. 2022, so hoffen sie, ein Jahr mit möglichst wenig Beschränkungen werden. Das Dorf braucht einen neuen Schützenkönig.

Die Mellener Vereine haben sich auf ein Jahresprogramm für 2022 verständigt. Der Terminabsprache liegt die Hoffnung zugrunde, dass die Corona-Lage bereits Anfang Januar Veranstaltungen ermöglicht. Mit Spannung wird, wie andernorts, das Schützenfest erwartet. Mellen sehnt sich nach einem neuen Königspaar.

Winter

Am 1. Januar kommen, wie gewohnt, die Neujahressänger aus dem Dorf zusammen. Sie ziehen von Tür zu Tür. Stimmen werden üblicherweise hochprozentig geölt.

Am 5. Januar treffen sich die Dorfkümmerer. Es dürfte einiges aufzuräumen geben.

Die Sternsinger sind am 8. Januar unerwegs. Am 10. Januar beginnt die neue Saison der Jahreshauptversammlungen. Den Auftakt macht der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr am 10. Januar, gefolgt vom Gemischten Chor „Melodie“ Mellen am 15. Januar. Dann ist wieder die Feuerwehr dran. Eine Jahresdienstbesprechung ist für den 19. Januar geplant. Die Jahreshauptversammlung der Kfd steht am 29. Januar an.

Mellens Sportverein bittet zum „Rot-Weißen Abend“ am 2. Februar. Am 19. Februar sind die Dorfkümmerer wieder im Einsatz: Altpapiersammlung. Junge Jecken sind am 26. Februar im Dorf im närrischen Einsatz: beim Kinderkarneval.

Frühjahr

Die Dorfkümmerer treffen sich am 2. März. Tags drauf folgen die Jahreshauptversammlung des Heimatforums; außerdem ist am selben Tag eine Dorfversammlung geplant. Die Jahreshauptversammlung der Schützenbruderschaft findet am 5. März statt. Talk im Landmarkt „Nachhaltiges Leben im Dorf“ heißt es am 11. März. Am 26. März tagt RWM: Hauptversammlung.

Am 2. April steht die „Aktion Saubere Landschaft“ an. 6. April: Termin für die Dorfkümmerer. Die Ostertradition „Riärteln“ wird am 15./16. April gepflegt. Das Osterfeuer wird am 17. April entzündet. Am 30. April gilt es, einen Maibaum aufzustellen.

Am 4. Mai treffen sich die Dorfkümmerer. Am 21. Mai wird Altpapier gesammelt.

Die Dorfkümmerer kommen am 1. Juni zusammen, tags drauf folgt eine Dorfversammlung. Am 16. Juni gibt es ein Freizeitturnier des RWM. Fronleichnam, 18. Juni, wird das 100-Jährige des Vereins nachgefeiert. Am selben Tag findet ein Open-Air- Gottesdienst im Dorf statt.

Sommer

Ein weiteres Treffen der Dorfkümmerer ist für den 6. Juli vorgesehen. Am 9. Juni steht eine Verbandschau des Wasserbeschaffungsverbandes auf dem Plan.

Die Dorfkümmer sollten sich den 3. August im Kalender markieren. Das Schützenfest folgt. Am 4. August wird das Dorf geschmückt. Eine Bierprobe gibt’s auch. Das Festwochenende steigt vom 6. bis 8. August. Am 20. August wird Altpapier gesammelt.

Eine Dorfversammlung ist für den 1. September vorgesehen. Der 4. September ist Tag der Saisoneröffnung des RWM – und der Burgberglauf. Die Westfalenpost präsentiert die Veranstaltung erneut. „Wir wollen ein noch größeres Team als im Vorjahr stellen“, heißt es aus der Redaktion. Am 7. September treffen sich die Dorfkümmerer.

Herbst

Am 5. Oktober machen die Dorfkümmerer weiter, ebenso am 2. November. Die Vereine sprechen sich für Veranstaltungen im Jahr 2023 am 3. November ab. Für den 5. November ist der Martinsumzug vorgesehen, tags drauf folgt der Martinsmarkt. Am 12. November gibt es eine weitere Altpapiersammlung. Am 13. November steht Volkstrauertag im Kalender.

Die Adventsfenster-Aktion läuft vom 1. bis zum 24. Dezember. Am 1. Dezember steht eine Dorfversammlung an, am 4. Dezember das Patronatsfest der Heiligen Barbara. Das Programm beenden die Dorfkümmerer am 7. Dezember.

