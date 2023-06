Thomas Ehlert wird neuer Pfarrer in Balve

Balve. Jetzt ist es amtlich: Thomas Ehlert wird Pfarrer in Balve. Gemeinsam mit Gemeindepädagoge Sven Körber hat er eine Feuertaufe schon bestanden.

In einer gemeinsamen Sitzung haben die Presbyterien der evangelischen Kirchengemeinde Balve und der evangelischen Kirchengemeinde Deilinghofen am Donnerstagabend Pfarrer Thomas Ehlert aus Rothenuffeln (evangelischer Kirchenkreis Minden) einstimmig zum neuen Pfarrer der neuen gemeinsamen zweiten Pfarrstelle der pfarramtlich verbundenen Kirchengemeinden Balve und Deilinghofen gewählt. Die Wahlhandlung selbst vollzogen die beiden Presbyterien in getrennten Räumen.

Nachfolge von Antje Kastens in Balve ist geregelt

In der presbyterial-synodal geordneten Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es keine Pfarrperson-Bestimmung durch eine Landeskirche (von oben), sondern die demokratische Wahl von der Basis. Superintendentin Martina Espelöer, evangelischer Kirchenkreis Iserlohn, leitete die beiden Wahlen. Pfarrer Tom Mindemann aus Iserlohn assistierte.

Noch am Donnerstagabend wurde Pfarrer Ehlert von seiner einstimmigen Wahl telefonisch informiert und nahm die Wahl an. Die Presbyterien feierten seine Zusage mit Applaus und Sekt und Wasser im evangelischen Gemeindehaus Balve. Somit ist der nächste wichtige Schritt zur Nachfolgeregelung nach dem Ruhestandsantritt von Pfarrer Manuel Janz (Deilinghofen) und dem baldigen Ruhestandsantritt von Pfarrerin Antje Kastens (Balve) vollzogen.

Das neue Duo für Balve und Deilinghofen

Pfarrer Ehlert wird am Sonntag, 23. Juli, 10.30 Uhr, in der Stephanus-Kirche Deilinghofen offiziell von Superintendentin Martina Espelöer in sein Amt eingeführt. Seinen Dienst tritt er bereits zum 1. Juli an. Mit seiner Frau wohnt er im Pastorat Deilinghofen und hat in Deilinghofen auch seinen Dienstschwerpunkt.

Er bildet mit Gemeindepädagoge Sven Körber ein Interprofessionelles Pastoralteam (IPT). Sven Körber wird zum 1. August seinen Dienst in Balve antreten und am 13. August in Balve eingeführt.

