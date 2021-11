Thomas Gemke – Ex-Landrat hat neue Aufgabe in St. Blasius

Balve/Neuenrade. Ex-Landrat Thomas Gemke entdeckt das Ehrenamt für sich. Jetzt hat er eine neue Aufgabe in Balves Gemeinde St. Blasius.

Die Ergebnisse der Wahlen im Katholischen Pastoralverbund Balve-Hönnetal liegen vor. Verwaltungschef Markus Hablowetz übermittelte sie am Freitag auf Anfrage der Westfalenpost.

Die Kirchenvorstände

In den Kirchenvorstand der Gemeinde St. Agatha, Blintrop, wurden Dominik Borghoff, Gerhard Schumacher und Wilhelm Tusch gewählt, in den Kirchenvorstand St. Barbara, Mellen, Bernd Prumbaum, Frank Schulte uns Gerfried Reck. In den Kirchenvorstand St. Georg, Küntrop, wurden Hubertus Busche, Michael Sprenger und Alma Esteban entsandt, in den Kirchenvorstand St. Lambertus, Affeln, aus Guido Peters, Benedikt Cremer-Schulte und Andreas Bültmann. Für den Kirchenvorstand St. Johannes Baptist, Langenholthausen, traten Michael Grote, Andreas Riedel und Barbara Wachauf erfolgreich an. In den Kirchenvorstand St. Blasius, Balve, haben es Ex-Landrat Thomas Gemke, Dr. Paul Stüeken, Dr. Thomas Triska und Ludger Terbrüggen neu oder wieder geschafft, in den Kirchenvorstand St. Nikolaus, Beckum, Christian Levermann, Michaela Fleige und Wolfgang Lenze vertreten. Für den Kirchenvorstand St. Antonius, Eisborn, haben Gisbert Sprenger, Adalbert Knepper und Jens Timmermann genügend Stimmen erhalten.

In den Kirchenvorstand Heilige Drei Könige, Garbeck, wurden Marcus Eickhoff, Adelheid Lösse, Michael Klein und Christopher Wortmann gewählt.

Der Kirchenvorstand verwaltet das Vermögen einer Kirchengemeinde. Er vertritt die Gemeinde und das Vermögen.

Netzwerk

Das Ergebnis der Netzwerk-Wahlen: Martin Brendt, Christa Knoop, Bernhard Paul, Marie-Theres Schäfer, Detlef Schulte, Beate Vedder-Stute, Elisabeth von Croy und Silvia Weißmüller bildet das Gremium, das zumindest im Hönnetal an die Stelle der früheren Pfarrgemeinderäte gerückt ist.

