THW Balve 60 Jahre jung: So wird gefeiert

Balve. Balves THW hat Grund zu feiern. Am Samstag, 17. Juni, blickt der Ortsverband auf 60 Jahre zurück. Geplant ist ein großes Programm.

Das Technische Hilfswerk (THW) ist seit 60 Jahre mit einem eigenen Ortsverband in Balve vertreten. Am Samstag, 17. Juni, wird gefeiert. Das teilte Ortsbeauftragter Holger Mayweg mit.

„Gemeinsame Ziele, Leitbilder und Werte und die persönlichen Qualitäten jedes Einzelnen THW Helfers haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind und künftig immer sein werden – eine starke und zuverlässige THW-Familie in Balve“, erklärte Mayweg. Der Ortsverband feiert das 60-jährige Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür. Die Veranstaltung beginnt am Samstag, 17. Juni, 13 Uhr in der THW-Unterkunft, Glärbach 13-15, in Balve. „Dieser besondere Tag wird durch den Musikverein Balve begleitet, Kinderschminken, frische Waffeln mit einer Tasse Kaffee, eine Fahrzeugausstellung, Leckeres vom Grill, kühle Getränke und vieles mehr laden nach dem Festakt zum gemütlichen Beisammen ein. Gemütlich und ein feiner Zwirn, wer ihn tragen will, dann gern. Tagesdienstkleidung ist doch super und daher auch gerngesehen“, hieß es weiter.

Der Festakt beginnt mit einem Auftritt des Musikvereins Balve um Dirigent Philipp Cramer. Nach einer Begrüßung durch Mayweg stehen eine Festrede von Sabine Lackner, THW-Vizepräsidentin an, dazu Grußworte von Nicolas Hefner, THW Landesbeauftragter NRW, Landrat Marco Voge und Bürgermeister Hubertus Mühling. Ehrungen durch Sabine Lackner, Nicolas Hefner und Holger Mayweg sind vorgesehen.

Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes mit ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern. Dienstherrin ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das THW wurde am 22. August 1950 gegründet.

Um die Planung abrunden zu können, bittet das THW Balve um Bestätigung der Teilnahme mit Angabe der Personenzahl per Mail an jubilaeum@thw-balve.de bis spätestens zum 30. Mai.

