THW Balve wird 60 Jahre jung: Darum läuft Jugendarbeit

Balve. Läuft! Das THW Balve präsentiert stolz zum 60-jährigen Bestehen eine funktionierende Jugendarbeit.

Kleiner Mann ganz groß. Ein Junge bestaunt zwei Playmobil-Figuren im THW-Dress. Die Szene in der frisch eingeweihten sanierten Unterkunft der staatlichen Hilfsorganisation in der Glärbach ist bezeichnend. Das Technische Hilfswerk feiert zwar am Samstag sein 60-jähriges Bestehen. Doch neben dem umfangreichen Umbau ist die Hauptnachricht: Das THW verjüngt sich erfolgreich.

Faszination THW Foto: Thomas Nitsche / WP

Zum Festakt läuft alles auf, was Rang und Namen hat. Sabine Lackner ist THW-Vizepräsidentin. Sie ist einerseits wegen des runden Geburtstages der Balver Helferschar gekommen, andererseits ist sie der Verpflichtung gern nachgekommen: Lackner ist Sauerländerin, wie sie in ihrer Festansprache betont. In Kürze, am 1. Juli, rückt die 56-jährige Letmatherin sogar zur Präsidentin des THW auf.

In ihrer Festrede geht sie auf Zurückliegendes ein. Aber auch der Ukraine-Krieg spielt eine Rolle. Zivilschutz sei so wichtig wie selten zuvor. Das THW habe den Betroffenen in der Region des gesprengten Staudamms am Dnipro sehr schnell mit Hilfsgüter im Wert von vielen Millionen Euro geholfen. Das Bewusstsein in der deutschen Bevölkerung, dass das THW Unterstützung brauche, sei groß. Die Organisation habe jüngst einen Zulauf von 10.000 neuen Helfern verzeichnet. Sabine Lackner: „Wir erleben eine Jugend, die nicht nur daddelt.“

Johannes Hildebrandt von der THW-Referatsleitung NRW ist ebenfalls vor Ort. Von kommunaler Seite sind Landrat Marco Voge, Balves stellvertretende Bürgermeister Jörg Roland und Neuenrades Bürgermeister Antonius Wiesemann vertreten; Jörg Roland ist für den erkrankten Bürgermeister Hubertus Mühling eingesprungen. Ebenfalls in der Glärbach ist die heimische Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk (SPD).

Dazu kommen Balves Feuerwehr-Chef Frank Busche und Markus Ickler vom Malteser Hilfsdienst.

Sie alle würdigen das Engagement des THW, den Umbau der Liegenschaft in Verbindung mit erfolgreicher Jugendarbeit. Die Zusammenarbeit zwischen Organisation und kommunalen Stellen sei wichtig. Marco Voge betont aber auch, dass die Zusammenarbeit immer wieder neuen Erfordernissen angepasst werden müsse. Niemand solle überfordert werden. Der Landrat zu Holger Mayweg: „Mach’ mit Deiner Mannschaft so weiter – wir brauchen Euch.“

Holger Mayweg darf in eigener Sache feiern. Er ist seit zehn Jahren Chef der Balver Truppe. Gern erinnert er sich an seinen Weg in der Organisation. Als Verwaltungsmann sei er angesprochen worden, nicht als Technikexperte. „Deswegen konnte ich auch nichts kaputt machen“, witzelt Holger Mayweg über sich selbst. Vor zehn Jahren wurde er gefragt, ob er in der Balver Ortsgruppe eine Führungsaufgabe übernehmen wolle. Holger Mayweg sagte zu. Spannendes hat er nach eigenem Bekunden erlebt, manches aber habe genervt. Aber Holger Mayweg verweist auf sein Kämpferherz: „Aufgeben tun wir in Balve nicht – wir halten zusammen.“

Holger Mayweg zeigt sich zufrieden mit seiner altersmäßig bunt gemischten Führungsriege – und einer tollen Jugendarbeit. 40 Aktive zählt das THW in Balve. Dazu kommen 50 Jugendliche.

Die Jugendabteilung ist kurzerhand gleich in die Pflicht genommen. Sie betreut die Cafeteria. Denn der Festakt geht nahtlos in einen Tag der offenen Tür mit buntem Programm und leckerer Verpflegung über.

Gemeinschaft braucht Treffpunkt

Die Gäste bestaunen in die aufgehübschte Unterkunft. Holger Mayweg betont, selbst Corona habe das THW nicht stoppen können. Der Umbau sei in kürzester Zeit gewuppt worden. Wichtig ist Holger Mayweg der Hinweis auf die tatkräftige wie zeitintensive Unterstützung der Mitglieder: „Ohne sie wäre all das nicht möglich werden.“ Er singt ein Loblied auf Gemeinschaft und Ehrenamt. Gemeinschaft braucht einen Treffpunkt. Das ist die Unterkunft. „Hier trifft man sich, hier lebt man“, hieß es. Einsätze werden vor- und nachbereitet, Fortbildungen finden in der Glärbach statt: „Aber man feiert auch hier. Es ist ein Stück Zuhause.“

EHRUNGEN UND MEHR

Für 30-jährige Mitgliedschaft im Technischen Hilfswerk (THW) ist Bärbel Griesenbruch geehrt worden. Seit 10 Jahren sind Sina-Marie Reichmann, Luca-Sacha Bilstein, Jan-Luca Hütter und Dominik Naumann dabei.

Sina-Marie Reichmann ist zugleich zur Jugendbeauftragten der bundesweit organisierten staatlichen Hilfsorganisation ernannt worden.





Jason Schmitz wird ihr Stellvertreter. Und zwar am kommenden Freitag: Dann erreicht er das 18. Lebensjahr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve