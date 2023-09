Tolle Knolle in Beckum: Wie Grundschulkinder belohnt wurden

Beckum. Sommer, Sonne, tolle Knolle: Beckums Grundschulkinder waren im brauen Klassenzimmer. Was sie beim Ackern erlebt haben.

29 Beckumer Grundschulkinder haben am Freitagmorgen geackert. Unter fachkundiger Anleitung ernteten sie Kartoffeln. Fachkundige Anleitung: Dafür sorgten Schulleiterin Petra Köhler und Lehrerin Christine Hellermann, Ortsvorsteher Georg Wortmann und nicht zuletzt Jan Paul Bathe, der mit einem Radlader vorfuhr. Er erklärte moderne Erntetechnik.

Tolle Knolle in Beckum: Grundschulkinder bei der Ernte Foto: Georg Wortmann

Der Acker gehört zum Hof Bathe; er wird von der Löschgruppe Hönnetal bewirtschaftet. Dort wird geerntet, was beim Kartoffelfest am 2. Oktober buchstäblich verbraten wird. Die tolle Knolle ist aber auch an einem Selbstbedienungsstand am Feuerwehrhaus zu erwerben. Das Unterrichtsziel lautete: Kartoffel und deren Geschichte kennenlernen. „Die Kinder wussten bereits, dass König Friedrich II., der Alte Fritz, den Kartoffelanbau in Deutschland gefördert hat“, freute sich Georg Wortmann. Nebenher ging es auch um den Wert von Landwirtschaft und Nahrungsmitteln. Die Kinder wurden für ihre Mühe belohnt: „Jeder hatte einen kleinen Sack und durfte diesen füllen zum Mitnehmen.“

Tolle Knolle in Beckum: Grundschulkinder bei der Ernte Foto: Georg Wortmann

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve