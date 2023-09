Tom Cruise landet bei Lhoist: Sauerlandkino vor Finale

Balve/Menden. Finale bei Lhoist. Das Sauerlandkino zeigt am 22. und 23. September Leinwand-Kracher. Ab sofort gibt’s Karten.

Das Sauerlandkino steht vor dem großen Finale. Die Termine auf dem Lhoist-Gelände im Mendener Ortsteil Oberrödinghausen lagen bereits fest. Inzwischen hat Organisator Robin Vorsmann auch bekanntgegeben, welche Filme gezeigt werden.

Am Freitag, 22. September, und am Samstag, 23. September, kommt das Sauerlandkino erneut ins Kalkwerk. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Lhoist zwei Nachholtermine für die ausgefallenen Veranstaltungen anzubieten. Nach einer erfolgreichen Spielzeit in Balve am Sportplatz als Open-Air-Kino, geht es nun zum Abschluss der Saison noch einmal mit zwei Kinoabenden ins Hönnetal. Nach dem holprigen Start mit den technischen Problemen im Kalkwerk, ist die Lampe mittlerweile natürlich ausgetauscht und mit zwei spannenden Filmen werden die Veranstaltungen aus dem Frühjahr nachgeholt.“ Für die ausgefallenen Veranstaltungen gab es neben der Rückerstattung auch kostenlose Tickets für die Vorführungen in Balve. „Das wurde super angenommen“, hieß es. Mitorganisator Thorsten Schaaf: „Wir möchten uns noch mal für das Verständnis und die Geduld bedanken!“ Vorsmann bedankte sich ebenfalls bei Lhoist für die erneute Unterstützung. Werksleiter Stefan Flügge erklärte: „Dass leider drei der vier Vorstellungen ausfallen mussten, war sehr schade. Technische Probleme können immer auftreten, und wir sind froh, dass wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Angebot nun noch einmal machen können. Das Projekt möchten wir weiter unterstützen und für unsere Belegschaft stellen wir wieder kostenlose Tickets zur Verfügung.“

Neben den Kontingenten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Lhoist gehen auch Tickets in den freien Verkauf. Pro Abend gebe es mehr als 30 Tickets für alle Filmfans aus der Region. Ein Ticket gilt dabei für ein Auto und zwei Personen. Es kostet acht Euro pro Person plus Gebühren der Ticketplattform. Einlass ist ab 19 Uhr. Auf dem großen Platz auf dem Gelände des Kalkwerks Hönnetal werden neben kühlen Getränken auch Nachos und frisches Popcorn angeboten. Die Einfahrt erfolgt über Tor 1. Es wird empfohlen warme Kleidung und Decken mitzubringen, wenn es kälter werden sollte. Die Filme starten je nach Dämmerung und Lichtverhältnissen gegen 20 Uhr.

Am Freitag, 22. September, wird Publikumshit „Top Gun: Maverick“ nach dem großen Erfolg in Balve noch einmal gezeigt. Hollywood-Star Tom Cruise setzt sich nach über 30 Jahren erneut in seinen Kampfjet.

Am Samstag, 23. September, werden die Lachmuskeln des Publikums durchgeschüttelt. „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ wird gezeigt. Das große Comedy-Spektakel, vollgepackt mit spektakulären Episoden der Menschheitsgeschichte und vielen der größten deutschen Komödienstars. Infos und Tickets: www.sauerlandkino.de.

