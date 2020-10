Tourismus im Hönnetal: „Die Lage ist nicht befriedigend“

Die Herbstferien haben begonnen. Auch wenn die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gerade in größeren Städten, auch in Nordrhein-Westfalen, nach oben schnellen, heißt das doch auch wieder Urlaubszeit. Die „Westfalenpost“ hat mit Beherbergungsbetrieben im Stadtgebiet über Rückblick und Ausblick gesprochen.

“Landpartie“ in Wocklum: Die Veranstaltung Anfang Oktober bescherte den Beherbergungsbetrieben ordentliche Auslastung. Foto: Alexander Lück / WP

Die vorläufige Bilanz des Corona-Jahres 2020 fällt im Hönnetal durchwachsen aus. „Die Lage ist nicht befriedigend und auch keine wirkliche Besserung in Sicht“, sagt etwa Heinz Friedriszik. Der Gastronom und Inhaber des Haus Drei Könige in der Balver Innenstadt beklagt vor allem einen Rückgang bei den gewerblichen Buchungen. Fachtagungen seien vorerst Vergangenheit. Hier mache sich eben bemerkbar, dass Unternehmen nun vermehrt auf Videokonferenzen und andere digitale Austausch-Möglichkeiten setzen.

Der klassische Tourismus sei in diesem Haus hingegen weniger ein Thema im Herbst, die einst Kartoffelferien genannte Auszeit sei folgerichtig kein Höhepunkt der Buchungsanfragen.

Dennoch sind Herbsttage nicht völlig unbedeutend für die Traditionsherberge am Kormke-Kreisel. Ein Anlaufpunkt für viele Gäste ist das Haus jedes Jahr zu der beiden „Landpartien“ auf Schloss Wocklum. „Diese Tage liefen zufriedenstellend für uns“, blickt Friedriszik auf das vergangene Wochenende, inklusive Tag der deutschen Einheit, zurück. Da waren wieder einige Stammgäste im Haus Drei Könige. „Das hat dann immer eine sehr familiäre und freundschaftliche Atmosphäre, auch für uns“, sagt der Gastronom. Neben dem Haus Drei Könige haben Friedriszik und seine Frau das „Haus Syré“ in Garbeck wiederbelebt, und die Gaststätte „Ballova“ direkt in Rathaus-Nähe hat für eine Wiederbelebung der Innenstadt gesorgt.

Umsatz bleibt unterdurchschnittlich

Heinz und Ina Friedriszik (Mitte) ist das Lachen im Corona-Jahr vergangen (hier bei der Einweihung von „Haus Syrè“ in Garbeck). Foto: Juergen Overkott / WP

Auch mit Blick auf das Restaurant-Geschäft hat Corona weiter Auswirkungen. Heinz Friedriszik spricht von etwa 60 bis 80 Prozent Umsatz des Vor-Pandemie-Niveaus.

Der Hotelier und Gastronom unterstreicht bei dieser Gelegenheit, dass etwa die Lüftungsanlage des Veranstaltungsraumes große Sicherheit biete. „Eingebaut hatten wir die ursprünglich für einen Raucherbereich, was dann ja aber auch schnell verboten wurde. Nun können wir sie glücklicherweise in dieser Coronazeit gut nutzen.“

Positivere Auslastungszahlen als das Haus Drei Könige vermeldet im Gespräch mit der WP das Hotel „Zur Post“ in Eisborn. Das vorige Wochenende sei komplett ausgebucht gewesen, auch dank der „Landpartie“ in Wocklum, hieß es. Die Verkaufsausstellung auf gräflichem Grund war bei den Besucherzahlen schließlich nur wenig kleiner als in gewöhnlichen Zeiten, die Ausstellerzahl in gewohnter Größenordnung.

Aber auch das verschobene Balve Optimum – an Teilnehmerzahl und vor allem Zuschauern deutlich reduziert – brachte Gäste ins Bergdorf. Hinzu komme im Rückblick eine gute Sommersaison dank des Außenbereiches und ein wieder anziehendes Tagungsgeschäft. Die anstehenden zwei Herbstferienwochen seien gut belegt, hieß es.

Eitel Sonnenschein herrscht indes auf dem Schultenhof in Leveringhausen. „Wir sind ausgebucht“, freut sich Hubertus Schulte im Gespräch mit der „Westfalenpost“. „Viele Familien, die sonst in den Süden geflogen wären, sind jetzt im Sauerland.“ Mit Blick auf die Corona-Risikogebiete in Deutschland hofft Schulte, „dass da nichts passiert und dass sich alle an die Regeln halten“.

Urkunde für Appartement-Vermieterin Birgit Lesniak (rechts) mit Hana Janeckova vom FTV des Märkischen Kreises Foto: Anna Schulte / Stadt Balve

Tourismus im Hönnetal ist aber längst nicht mehr allein an Hotels und Pensionen gebunden. Stellt sich die Frage, wie beliebt Ferienwohnungen im Corona-Jahr bisher waren. „Es ist durchweg gut gelaufen“, blickt Birgit Lesniak auf den Sommer zurück. Ihre Ferienwohnung in Volkringhausen, so erzählt sie, sei im Hochsommer teilweise über Wochen komplett ausgebucht gewesen. Und gleiches gelte nun für den Oktober, Herbstferien eingeschlossen. Birgit Lesniak weiter: „Es gab nur ganz wenige Absagen zwischendurch wegen Corona von Gästen aus dem Ausland.“ Aktuell sind Urlauber aus Norddeutschland da. „Viele wollen einfach mal raus aus der Stadt“, ist Lesniaks Erfahrung nach vielen Gästegesprächen. Deshalb habe sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer verlängert, statt eines Wochenendes kämen nun viele für drei bis fünf Tage. Birgit Lesniak grinsend: „Und vor allem auch erstaunliche viele junge Leute aus Großstädten. Die finden es sehr idyllisch hier. Mir haben welche erzählt, dass sie sich einfach ein chilliges Wochenende im Sauerland machen wollen.“