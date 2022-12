Tradition vor dem Aus? Sternsingen in Balve auf der Kippe

Balve. Die Befürchtungen in Balve sind groß. Steht die über 100 Jahre alte Tradition des Dreikönigssingens in diesem Jahr vor dem Aus? Die Gründe.

Die über 100 Jahre alte Tradition des Dreikönigssingens in Balve steht in diesem Jahr vor dem Aus. Beim ersten Vorbereitungstreffen am vergangenen Samstag im neuen Pfarrheim fanden sich gerade mal neun Kinder ein, obwohl sowohl in der Presse wie auch in den verschiedenen Gruppen der Kommunionkinder und Firmlingen intensiv für eine aktive Teilnahme geworben wurde.

Nötig wären 30 Kinder und Jugendliche, um zehn Gruppen bilden zu können

Nötig wären 30 Kinder und Jugendliche, also zehn Gruppen, um das gesamte Stadtgebiet abdecken zu können. „Nach Corona war die Hoffnung groß, dass wir jetzt wieder durchstarten können“, so Pastor Christian Naton. Umso enttäuschender die Resonanz. +++ Lesen Sie auch: Sternsinger in Balve: Gute und schlechte Nachrichten +++

„Die Sternsinger-Aktion steht und fällt mit der Unterstützung der Eltern“, so Ludger Terbrüggen. „Wir geben aber noch nicht auf“, so Naton und verweist auf das zweite Vorbereitungstreffen am 31. Dezember (Silvester). Die Organisatoren teilen mit: „Wenn es bis dahin gelingt, doch noch genügend Kinder und Jugendliche zu gewinnen, wäre das sehr schön.“

Das Organisationsteam bittet darum, Anmeldungen bis spätestens Mittwoch, 28. Dezember per E-mail zu schicken an: naton@pv.balve-hoennetal.de. zu schicken.

