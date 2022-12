Tragisches Ende der Weihnachtstage auf B 229 bei Balve

Langenholthausen/Balve. Böse Überraschung: Eine 23-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden bei einem Unfall auf der B 229 bei Balve verletzt. Was ist passiert?

Mit einer bösen Überraschung ist das Weihnachtsfeier für eine junge Frau und einen jungen Mann aus Balve am frühen Dienstagmorgen zu Ende gegangen. Die beiden 23-Jährigen wurden bei einem Alleinunfall auf der B 229 zwischen Langenholthausen und Balve verletzt.

Polizeisprecher Marcel Dilling sagte der Westfalenpost auf Anfrage am Mittag, der Unfall sei um 1.30 Uhr passiert. Die Feuerwehr wurde zehn Minuten später alarmiert. Am Steuer habe die 23-Jährige gegessen, berichtete Polizeisprecher Dilling. Sie sei aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und ihrem roten Seat in einer Böschung gelandet.

„Die Personen waren nicht eingeklemmt, aber waren im Fahrzeug eingeschlossen“, erklärte Feuerwehr-Sprecherin Yvonne Schäfer, „in Absprache mit dem Rettungsdienst wurde eine schonende Rettung durchgeführt. Das Dach wurde abgenommen, und die Seite des Fahrzeugs wurde eröffnet. Beide Patienten wurden aus dem Fahrzeug heraus gerettet und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.“

Die Fahrerin sei leicht verletzt worden, Beifahrer dagegen schwer, erklärte Polizei-Sprecher Dilling. Der 23-Jährige sei ins Städtische Klinikzentrum Nord in Dortmund gebracht worden: „Lebensgefahr besteht wohl nicht.“ Die Fahrerin kam nach Lüdenscheid ins Krankenhaus. „Sie hat einen Alkoholtest gemacht, und der war negativ“, sagte Polizeisprecher Dilling ergänzend.

6000 Euro Schaden

Die Feuerwehr war mit Einsatzkräften aus Balve und Langenholthausen vor Ort. Die Wehr hat an der Unfallstelle standardmäßig den Brandschutz sichergestellt. Die Batterie des Unfallfahrzeugs wurde abgeklemmt, Unfallstelle gesichert. Zudem wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Das war eine Maßnahme im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei, um die Aufnahme der Unfalldaten zu erleichtern. Der Einsatz der Wehr dauerte zweieinhalb Stunden.

Den Sachschaden bezifferte Polizeisprecher Dilling mit 6000 Euro. Neben dem Auto wurde auch ein Leitpfosten beschädigt.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Offensichtliche technische Mängel gab es nicht. „Das Auto wurde nicht sichergestellt“, betonte Polizeisprecher Dilling.

Am Ende sei aber nur eines wichtig, fügte er hinzu: „Hauptsache, die beiden kommen mit dem Leben davon – und werden wieder fit.“

