„Luise“ lebt nach Zwangspause wieder auf: Festtagsstimmung in Wocklum.

WOCKLIM Trecker, Falken, heiße Eisen: So schön war’s Museumsfest

Wocklum. Balve feiert wie vor Corona. Das Museumsfest in Wocklum lockte Hunderte mit blauem Himmel und buntem Programm.

Gelungener Saisonstart nach dreijähriger Pause: Bei schönstem sommerlichen Wetter zog es am Sonntag Hunderte zum beliebten Industriemuseum Luisenhütte in Wocklum. Es herrschte eine lebendige Atmosphäre wie vor der Corona-Pandemie. „Luise“, wie das Museum liebevoll genannt wird, war in Festtagsstimmung.

Kunst trifft Handwerk. Foto: Sven Paul / WP

Der in Mellen wohnende Landrat Marco Voge genoss sein Heimspiel. Gemeinsam mit Bürgermeister Hubertus Mühling eröffnete er das Museumsfest.

Kurze Zeit später laut an der Hütte. Die Oldtimerfreunde aus Affeln zogen mit ihren tuckernden historischen Landmaschinen auf dem Hüttenvorplatz ein. Hier lag der Geruch der guten, alten Zeit in der Landwirtschaft in der Luft, und viele Kinder und Erwachsene staunten über die solide Technik und die unverwechselbare Geräuschkulisse der Trecker. Wie selbstverständlich war auch Probesitzen auf den Maschinen erlaubt.

Besucherinnen und Besucher durften an anderer Stelle ihr handwerkliches Geschick beweisen. Das Angebot mehrerer Stationen richtete sich vor allem an die Kleinen. Besonders heiß her ging es beim Schmieden. Hier bot sich dem Nachwuchs die Möglichkeit, mit professioneller Hilfe selber ein Messer aus einem Rundstahl zu schmieden. Neben viel Kraft beim Hämmern floss im Anschluss noch viel Schweiß beim Feilen der geschmiedeten Rohlinge. Das Ergebnis konnte sich meist sehen lassen und zur Freude des Handwerk-Nachwuchses durften selbst gemachte Messer als Andenken mit nach Hause genommen werden.

Attraktionen für Kinder: das große Staunen Foto: Sven Paul / WP

Viel Anklang fand zudem erneut die beliebte Greifvogelschau. Hier zeigten die Vögel ihr Können in der Luft: Fototermin mit den Flugkünstlern inklusive. Das Publikum konnte sich kaum satt sehen.

Kulinarisch bot sich übrigens eine gute Mischung. Neben Wurst vom Grill waren Spezialitäten der muslimischen Gemeinde Balve gefragt. Hier wurde in Handarbeit von den Frauen traditionelle Lahmacun und andere Köstlichkeiten hergestellt. Bürgermeister Mühling sowie die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Lugk und via Landesliste erneut in den Landtag einziehende SPD-Abgeordnete Inge Blask nutzten die Gelegenheit zu einem Plausch mit Özkan Güler von der muslimischen Gemeinde.

In der Veranstaltung war fürs Publikum in vieler Hinsicht Musik drin. Auch buchstäblich: Die Marchingband Combo Combo aus Essen sorgte musikalisch für gute Laune auf dem Gelände.

Polizei hilft E-Bikern

Zufrieden zeigt sich auch Museumspädagogin Bernadette Lange vom Märkischen Kreis. „2019 fand diese Veranstaltung zum letzten Mal statt. In der Zeit der Pandemie war es ja leider nicht möglich, hier zu feiern. Umso mehr freue ich mich, heute hier viele glückliche Menschen zu sehen. Wir haben hier ein buntes Programm für Groß und Klein geschaffen, wo jeder was für sich findet. Gerade die Kinder können hier viele Sachen einmal ausprobieren.“ Sie freute sich über die Beteiligung Balver Vereine, neben der muslimischen Gemeinde waren die Wasserfreunde vor Ort.

Pause statt Politik: Özkan Güler von Balves muslimischer Gemeinde (lks.) zusammen mit Bürgermeister Hubertus Mühlin sowie Landtagsabgeordneter Inge Blask (2.v.r) und Bundestagabgeordneter Bettina Lugk Foto: Sven Paul / WP

Schöne Überraschung für Bernadette Lange: „Ganz spontan hatte sich noch die Kreispolizei bei uns angemeldet, um mit einem Stand auf die Sicherheit beim E-Biken hinzuweisen, da viele Besucher mit dem Rad zu Luise gekommen sind.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve