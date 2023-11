Balve Maria Watermann von der MK-Jägerschaft ist nicht nur in Kitas und Schulen unterwegs. Sogar Menschen mit Demenz lernen bei ihr zu staunen.

Die „Rollende Waldschule“ im Café „Treffpunkt Demenz“ im Gesundheitscampus an der Sauerlandstraße in Balve – na nu, wie passt denn das zusammen? Maria Watermann von der Kreisjägerschaft erläutert, warum der Kontakt mit Tierpräparaten für Menschen mit Demenz segensreich wirken kann.

Normalerweise ist sie mit einem Anhänger voller Präparate unterwegs. Aber der Parkplatz vor dem Campus ist zu klein. Daher griff Plan B: Sie hatte sich für den Besuch beim „Treffpunkt Demenz“ einige Tierpräparate aus dem Bestand ausgesucht und sie dort verwendet.

Maria Watermann kam an einem Vormittag: „Der Hegering Balve hatte einige Präparate unserer heimischen Tierwelt ins Auto gepackt und machte sich auf den Weg zu den älteren Menschen, die in der Demenzbetreuung von ehrenamtlichen Kräften versorgt und unterhalten werden. Die Besucher waren schon gespannt auf das, was sie alles zu sehen bekamen.“ Wie reagierten sie auf die Tiere?

Noch einmal Maria Watermann: „Erinnerungen wurden geweckt, als sie die Präparate bestaunen konnten. Maria Watermann zeigte nicht nur, sie gab Erklärungen und Informationen zu den Tieren. Dieses ließ bei vielen Gedanken an frühere Zeiten aufkommen. Das Ertasten und Begreifen der Haar- und Federwildarten brachte viele Erinnerungen zutage. Einige Besucher konnten von eigenen Erlebnissen erzählen, die sie als junge Menschen mit der Tierwelt in Verbindung brachten.“

Und das war längst nicht alles, wie Maria Watermann beobachtete: „Erstaunt waren alle, wie weich sich die Tiere anfühlten, zum Beispiel Hase, Kaninchen oder auch Fasan und Greifvögel. Dagegen fühlte sich zum Beispiel der Frischling schon spürbar borstiger an.“

Maria Watermanns Besuch weckte die Lebensgeister der Runde. „Interessierte Fragen kamen auf, und so verlief der Vormittag recht schnell und alle Präparate zogen wieder in ihr Quartier.“

Hinter Maria Watermanns Visite steht ein Programm, das nächstes Jahr Jubiläum feiert: Das Konzept der „Rollenden Waldschule“ der Kreisjägerschaft wurde 2004 überbearbeitet. Maria Watermann ist in der Regel mit rund 50 Präparaten in Kitas und Schulen unterwegs. Präsentiert werden sie auf zwei herausziehbaren Stellwänden. Maria Watermann verwandelt Bildungseinrichtungen in einen „Lernort Natur“. Ihren Dienst versieht sie gern – und ehrenamtlich.

